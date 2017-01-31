Блогер: обстрел оккупантами Авдеевки – это плевок в лицо Черныша, Пинчука, Тимошенко и Савченко

Известный украинский блогер Кирилл Сазонов на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что главный урок ужасного обстрела Авдеевки прост и очевиден. По его мнению, каждый здравомыслящий, анализирующий человек должен уже понять, что никакие европейские партнеры, ПАСЕ, ООН со всей их глубокой озабоченностью ничем не помогут в критической ситуации, если у страны нет сильной, надежной армии из патриотов.
«ВСУ – не главный, а единственный союзник Украины. Нашу армию создали фактически с нуля за три года после того, как ее методично и долго уничтожали и теперь она без всякой глубокой озабоченности «лупит» агрессора. Теперь Украина в ответ на агрессию бьет по зубам не Будапештским меморандумом, а вполне реальным прикладом. Мы гордимся нашей армией и ее создание в такие сроки и в таких условиях – самая реальная перемога Украины», – написал Кирилл Сазонов в Facebook.
По словам, украинского блогера и журналиста Марины Данилюк-Ярмолаевой, обстрел оккупантами Авдеевки – это плевок в лицо Черныша, Пинчука, Тимошенко и Савченко и всех тех, кто в последнее время вылезал с бредовыми идеями насчет мира в Донбассе, реинтеграции и электричек между оккупированными Россией Донецкой и Луганской областями и Украиной.