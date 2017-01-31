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Блогер: Авдеевка стала одним из городов-заложников Донбасса

Блогер: Авдеевка стала одним из городов-заложников Донбасса
Известный украинский блогер Павло Правый на своей странице в Facebook пишет о том, что после событий в Авдеевке нужно успокоиться тем, кто кричит, что нудно идти в атаку на Донецк и Луганск. По словам блогера, Авдеевка – это так называемый город-заложник, есть у военных такое определение – город, который находится в зоне огня. На любую попытку наступления орки отвечают огнем артиллерии по жилым кварталам.

«Авдеевка – не одна такая. Среди «заложников» - 70-тысячный Торецк. Среди «заложников» - 80-тысячный Бахмут. Среди заложников – 10-тысячной Светлодарск. Среди «заложников» Счастье, Попасная, Марьинка, Талаковка, Гранитное, Станица Луганская, Горск, Трехизбенка и много других населенных пунктов», – написал Павло Правый.

Он отмечает, что Авдеевка попала в ад за то, что в результате контратаки наши отбили у орков три траншеи. «Я даже боюсь представить себе, что будет, если начнется реальный штурм, скажем, Горловки. Я просто представляю удар артиллерии, поэтому, уважаемые фельдмаршалы диванных войск, посоветовал бы вам немного помолчать. Военные же не учат вас, как стричь клиентов, продавать штаны, проверять ученические тетради и разносить газеты», – отметил блогер. По его словам, на войне не бывает простых решений, война не любит прямолинейных ходов, кто ходит на войне прямо – первым ложится в землю. «Этого очевидно не понимают сторонники Савченко, Семенченко, Парасюка, Кохановского и других «вождей», - резюмировал Павло Правый.
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