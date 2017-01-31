Блогер: россиянам наплевать, что сейчас в Авдеевке десятками гибнут люди

Журналист Александр Тверской на своей страницеи в Facebook пишет о том, что Авдеевка на грани гуманитарной катастрофы. Десятки тысяч людей остались без воды, тепла, газа. Российские боевики ведут огонь из жилых кварталов, прикрываясь мирным населением. С территории РФ тоннами нон-стоп поступает вооружение к боевикам. Огонь ведется из танков, крупнокалиберных и тяжелых орудий. Президент Порошенко прервал свой визит в Германию и срочно вернулся в Киев. В зоне боевых действий очень холодно, мороз - 20. Дни короткие – постоянно темно.
«Самая настоящая война, но никого это не интересует. Я просмотрел сегодня страницы популярных блогеров, журналистов, политиков, иных публичных личностей из России – тишина у них свои дела, даже у оппозиционных. Будто и нет войны, которую развязала их страна, будто ничего не происходит. Каждый бежит по своим делам, иногда по-инерции выкрикивая: «свободу политзаключенным!» или «так жить нельзя!» - написал журналист.
По его словам, законодатели мнения, люди с огромными аудиториями, люди, которые могут влиять на других людей, почувствовать ответственность, распространить информацию, хотя бы просто высказаться, ужаснуться, осудить, призвать – молчат.