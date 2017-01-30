Журналист: Трамп придумал, как поднять свой рейтинг при помощи путинских наемников

Российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко на своей странице в Facebook пишет о том, что запрет президента США Трампа на въезд беженцам из мусульманских стран кажется популистским только, если его рассматривать сам по себе. Если же продлить логическую цепочку и предположить, что это превентивная мера при подготовке «окончательного решения вопроса ИГИЛ» – то этот шаг вполне логичный. Сюда же укладывается и поручение Пентагону найти новых союзников в борьбе с ИГИЛ.
«Кто эти «новые союзники» – пока не известно, но сейчас ситуация такова, что кроме Турции и России никто особо посылать свою армию туда вообще не рвется. И то Турцию интересуют в основном территории только до границ Курдистана. В итоге остается Россия, которая по распространившемуся в интернете опросу находится на четвертом месте по готовности воевать за свою страну – каждый второй – и эта готовность реальная. А «за свою страну» эта страна готова воевать хоть в Афгане, хоть в Сирии хоть в Мозамбике», – написал Бабченко.
По его словам, люди, готовые поехать умирать за три границы в борьбе хоть с бандеровскими фашистами, хоть с ИГИЛом – это один из важнейших ресурсов Путина и он, безусловно, готов его использовать в обмен на ослабление санкций и признание своей новой сферы влияния. Вопрос о Донбассе уже второстепенен. Донбасс – это уже вчерашний день. Ставки уже сильно повысились. Вопрос «зачем это нужно Америке» не имеет смысла, потому что это нужно не Америке, это нужно конкретно Трампу потому что рейтинг стремительно летит вниз и по всем аэропортам протесты и марши на Вашингтон, а подъем рейтинга при помощи войны и даже обеспечение второго срока – наиболее верный способ. И тут ИГИЛ как никогда кстати. «В итоге, шансы уговорить Конгресс заманчивой перспективой решения игиловского вопроса руками путинских ваньков совсем не так уж незначительны», – считает журналист.