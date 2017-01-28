Андрей Магера: вместо 8 марта и 1 мая в Украине нужно ввести на государственном уровне День Матери и День Отца

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Заместитель главы Центральной избирательной комиссии Украины Андрей Магера на своей странице в соцсети Facebook высказал свое мнение относительно отмены государственного праздника 8 марта.«Во-первых, поддерживаю отмену государственного праздника не только 8 марта, но и 1-2 мая. Если кто-то хочет праздновать советские праздники, то в домашнем кругу это может сделать без проблем и затянуть на кухне «Интернационал», но в рабочий день и не в ночное время, потому что нервы соседей не безграничны», – написал Магера.Также он высказался за то, чтобы перенести государственное празднование Дня победы над нацизмом с 9 на 8 мая, ведь подписание акта о капитуляции состоялось 8 мая, в том числе по киевскому времени и то, что его празднуют в ЕС именно 8 числа, имеет для нас второстепенное значение. «Необходимо ввести в государственном уровне День Матери и День Отца. Государство должно способствовать культивированию семейных ценностей в обществе. Кто счастлив иметь живых родителей, получит очередную возможность их посетить и поблагодарить за жизнь. Особенно, если родители живут далеко. А если у кого-то, к сожалению, родителей уже нет в живых, то можно посетить могилу родных и помянуть», – написал Андрей Магера.