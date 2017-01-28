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Эксперт: Климкну и Порошенко еще предстоит хорошо с Габриэлем поработать

Эксперт: Климкну и Порошенко еще предстоит хорошо с Габриэлем поработать
Экс-министр экономики ФРГ и лидер Социал-демократической партии Зигмар Габриэль официально вступил в должность министра иностранных дел Германии, заменив Франка-Вальтера Штайнмайера, которого в феврале должны избрать президентом страны. По словам политического обозревателя Тараса Черновила, Габриэль был давно известен своими пророссийскими настроениями. Его даже сравнивали со Шредером в немецкой политике.

«С одной стороны мы получили определенное успокоение, потому прежний лидер социал-демократов отказался от борьбы за пост канцлера, а конкурентом Ангелы Меркель будет Мартин Шульц. Так что на посту канцлера после следующих выборов уже с безусловной уверенностью мы увидим одного из двух политиков, которых можем с уверенностью называть друзьями Украины. И обе политические партии теперь будут более единодушны в поддержке нашей позиции», – написал Тарас Черновил.

Эксперт отмечает, что назначение Зигмара Габриэля главой немецкой дипломатии сначала очень встревожило, ведь его уже не раз называли другом Путина, но одно из первых программных заявлений Габриэля о недопустимости снятия санкций до полного выполнения Россией своих обязательств по минским соглашениям вернули спокойствие.

«Климкину и Порошенко еще предстоит хорошо с Габриэлем поработать, чтобы не возникали дурные мысли о смешении безопасности и политической частей, но основной акцент поставлен. В Европе не принято отказываться от своих слов. Где-то среди ближайших планов президента, подозреваю, окажется и разговор с премьером Венгрии Виктором Орбаном, потому что плохие заявления начал делать его министр иностранных дел», – резюмировал эксперт.
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