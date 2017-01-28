валюта
СпецтемаВ Росії заявили про відкриті територіальні претензії до України

Експерт: плазуємо перед поляками, боячись назвати на честь Бандери чергову вулицю, а вони не надто цим переймаються

Експерт: плазуємо перед поляками, боячись назвати на честь Бандери чергову вулицю, а вони не надто цим переймаються
Відомий український політичний експерт Тарас Чорновіл нещодавно повернувся в Польщі, після чого був вражений тим, як поляки ставляться до назв великих та маленьких вуличок в той час, коли українці голову ламають над тим, як би так назвати вулицю, щоб і пам'ять героїчних предків увіковічнити і сусідів не образити.

«От у нас із усього роблять страшні проблеми: «Вулицю іменем Бандери назвали, ай-яй-яй, лихо яке, що ж подумають у Польщі!» - «Пам'ятнк Бандері ще не поставили – перед поляками плазуємо й принижуємося!». А самі поляки назвами вулиць не надто заморочувалися і напевно про українців навіть не згадували», – написав Тарас Чорновіл.

Він розповідає, що на одну з потішних назв вулиць наскочив біля гігантського торгівельного центру «Аркадія» у Варшаві. Там далі, в бік Варшави-Гданської й досі збереглися численні городні діляночки з маленькими літніми дачами і це все за один кілометр від центру міста, а тим, на місті яких планувалося будівництво комплексу пощастило менше. От хтось з ображених дачників і протягнув через міську раду назву маленької вулички біля східного виходу з «Аркадії»: вулиця Pamiętajcie o Ogrodach, що в перекладі на українську – Пам'ятайте про сади.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Россия закрывает проект «ЛНР» и «ДНР» на Донбассе — Кабакаев
Важное за сутки
27 янв 2017
10162

В США прокомментировали информацию об отмене антироссийских санкций

Указ Дональда Трампа об отмене санкций, введенных США против России, не был очередным слухом. Как информирует replyua.net, данные о существовании этого указа попали в распоряжение изданий Нью-Йорк

Последние новости

В МЗС Німеччини вже не поспішають знімати з Росії санкції

Франция и Германия сделали заявление об антироссийских санкциях

Блогер о возможности отмены праздника 8 марта: людям, очевидно, заняться нечем

"України там не буде": Портніков пояснив, про що говоритимуть Путін та Трамп

Эксперт: Трамп и Путин будут говорить о санкциях

Из-за подорожания проезда в маршрутках жители Киева пересаживаются на другой транспорт

Експерт: плазуємо перед поляками, боячись назвати на честь Бандери чергову вулицю, а вони не надто цим переймаються

Чому насправді помер Болотов - офіційна версія

Киселев: специалисты тщательно подготовят Трампа к переговорам с Путиным

Синоптики сообщили о новом антициклоне в эти выходные

Эксперт: половина украинского парламента в душе коммунисты

Стали відомі три найбільших бажання Путіна

Шэрон Стоун удивила поклонников фигурой в бикини

Розвідка: Командир "ДНР" зарізав свого підлеглого "болгаркою"

Портніков: Трамп згодом зрозуміє, що у нього з Путіним різна дорога

"Вован свідків не залишає": Сотник натякнув ватажкам "Л/ДНР", що "пора квасити капусту"

Волонтеры: после разборок Гиви сбежал под Мариуполь

Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: є втрати в ЗСУ

Тарута: лід зрушився, зовсім скоро Гонтарєва опиниться за гратами

Рождаемость в Украине снизилась в два раза за последние 25 лет

 Новости за день