Експерт: плазуємо перед поляками, боячись назвати на честь Бандери чергову вулицю, а вони не надто цим переймаються

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Відомий український політичний експерт Тарас Чорновіл нещодавно повернувся в Польщі, після чого був вражений тим, як поляки ставляться до назв великих та маленьких вуличок в той час, коли українці голову ламають над тим, як би так назвати вулицю, щоб і пам'ять героїчних предків увіковічнити і сусідів не образити.«От у нас із усього роблять страшні проблеми: «Вулицю іменем Бандери назвали, ай-яй-яй, лихо яке, що ж подумають у Польщі!» - «Пам'ятнк Бандері ще не поставили – перед поляками плазуємо й принижуємося!». А самі поляки назвами вулиць не надто заморочувалися і напевно про українців навіть не згадували», – написав Тарас Чорновіл.Він розповідає, що на одну з потішних назв вулиць наскочив біля гігантського торгівельного центру «Аркадія» у Варшаві. Там далі, в бік Варшави-Гданської й досі збереглися численні городні діляночки з маленькими літніми дачами і це все за один кілометр від центру міста, а тим, на місті яких планувалося будівництво комплексу пощастило менше. От хтось з ображених дачників і протягнув через міську раду назву маленької вулички біля східного виходу з «Аркадії»: вулиця Pamiętajcie o Ogrodach, що в перекладі на українську – Пам'ятайте про сади.