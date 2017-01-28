Эксперт: половина украинского парламента в душе коммунисты

Известный политический обозреватель Тарас Черновил на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что полностью поддерживает инициативу некоторых общественных активистов относительно изъятии из перечня выходных дней в Украине ряда праздников, введенных согласно советской традиции. Тарас Черновил подчеркивает, что даже несмотря на некоторую контраверсионность отдельных праздничных дней, например, 1 мая действительно коммунистический праздник, но его отмечают и в большинстве европейских стран, где коммунисты никогда власти не имели.
По словам эксперта, в то же время обсуждать отмену ряда праздников без соответствующего решения Верховной Рады пустая трата времени. «Парламент, который, несмотря на то, что проголосовал за декомунизационные законы, остается до сих пор на две трети ментально коммунистическим. То есть: идею антикоммунизма они не смогли не поддержать, а ее наполнение для них продолжает оставаться «священной коровой». Новейший коммунизм имеет ряд очень четких маркеров, по которым коммунистическую ориентацию легко определить», – считает Тарас Черновил.
Эксперт отмечает, что ярким выражение того, что половина депутатов действуют, как коммунисты есть безответственный популизм у всех, а не только в социальной, сферах, а еще такие конкретные «зарубки на скрепах», как отношение к рынку земли, к обладанию и управлению со стороны государства средствами производства и к страховой медицине. Есть еще десятки мелких, но и этих достаточно, чтобы понять, какое колоссальное большинство нардепов психологически с коммуной так и не попрощались. Если бы не российская агрессия, до сих пор бы 23 февраля был красным днем в календаре.