валюта
СпецтемаВ Росії заявили про відкриті територіальні претензії до України

Эксперт: половина украинского парламента в душе коммунисты

Эксперт: половина украинского парламента в душе коммунисты
Известный политический обозреватель Тарас Черновил на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что полностью поддерживает инициативу некоторых общественных активистов относительно изъятии из перечня выходных дней в Украине ряда праздников, введенных согласно советской традиции. Тарас Черновил подчеркивает, что даже несмотря на некоторую контраверсионность отдельных праздничных дней, например, 1 мая действительно коммунистический праздник, но его отмечают и в большинстве европейских стран, где коммунисты никогда власти не имели.

По словам эксперта, в то же время обсуждать отмену ряда праздников без соответствующего решения Верховной Рады пустая трата времени. «Парламент, который, несмотря на то, что проголосовал за декомунизационные законы, остается до сих пор на две трети ментально коммунистическим. То есть: идею антикоммунизма они не смогли не поддержать, а ее наполнение для них продолжает оставаться «священной коровой». Новейший коммунизм имеет ряд очень четких маркеров, по которым коммунистическую ориентацию легко определить», – считает Тарас Черновил.

Эксперт отмечает, что ярким выражение того, что половина депутатов действуют, как коммунисты есть безответственный популизм у всех, а не только в социальной, сферах, а еще такие конкретные «зарубки на скрепах», как отношение к рынку земли, к обладанию и управлению со стороны государства средствами производства и к страховой медицине. Есть еще десятки мелких, но и этих достаточно, чтобы понять, какое колоссальное большинство нардепов психологически с коммуной так и не попрощались. Если бы не российская агрессия, до сих пор бы 23 февраля был красным днем в календаре.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Россия закрывает проект «ЛНР» и «ДНР» на Донбассе — Кабакаев
Важное за сутки
27 янв 2017
10162

В США прокомментировали информацию об отмене антироссийских санкций

Указ Дональда Трампа об отмене санкций, введенных США против России, не был очередным слухом. Как информирует replyua.net, данные о существовании этого указа попали в распоряжение изданий Нью-Йорк

Последние новости

В МЗС Німеччини вже не поспішають знімати з Росії санкції

Франция и Германия сделали заявление об антироссийских санкциях

Блогер о возможности отмены праздника 8 марта: людям, очевидно, заняться нечем

"України там не буде": Портніков пояснив, про що говоритимуть Путін та Трамп

Эксперт: Трамп и Путин будут говорить о санкциях

Из-за подорожания проезда в маршрутках жители Киева пересаживаются на другой транспорт

Експерт: плазуємо перед поляками, боячись назвати на честь Бандери чергову вулицю, а вони не надто цим переймаються

Чому насправді помер Болотов - офіційна версія

Киселев: специалисты тщательно подготовят Трампа к переговорам с Путиным

Синоптики сообщили о новом антициклоне в эти выходные

Эксперт: половина украинского парламента в душе коммунисты

Стали відомі три найбільших бажання Путіна

Шэрон Стоун удивила поклонников фигурой в бикини

Розвідка: Командир "ДНР" зарізав свого підлеглого "болгаркою"

Портніков: Трамп згодом зрозуміє, що у нього з Путіним різна дорога

"Вован свідків не залишає": Сотник натякнув ватажкам "Л/ДНР", що "пора квасити капусту"

Волонтеры: после разборок Гиви сбежал под Мариуполь

Штаб АТО про минулу добу на Донбасі: є втрати в ЗСУ

Тарута: лід зрушився, зовсім скоро Гонтарєва опиниться за гратами

Рождаемость в Украине снизилась в два раза за последние 25 лет

 Новости за день