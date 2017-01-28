Блогер: Бальчун реформирует «Укрзализницю», гастролируя с концертами по всей Польше

Известный украинский блогер и политический обозреватель Карл Волох на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что для того, чтобы добиться поддержки среди украинцев добиться популярности среди украинцев, достаточно быть иностранцем и объявить, что в Украине все воруют. После чего у вас надолго установится репутация антикоррупционера и реформатора, а любой человек, посмевший вас критиковать, будет объявлен ретроградом и мздоимцем.
«Я уже рассказывал, как Войцех Бальчун, нанятый правительством за огромную зарплату реформировать «Укрзализныцю», через полгода после вступления в должность спохватился и поручил компании ЦЗВ организовать тендер по поиску компании, которая покажет ему, каким же образом он должен реформировать «железку». Этот дармоед работает на благо любимой компании при этом в Украине бывает лишь несколько часов в неделю. Об этом свидетельствуют данные о вылетах Бальчуна из аэропорта Борисполь и это еще нет данных их Жулян», – отметил активист.
По его словам, сейчас «человек с хвостиком» опять в Польше. Если ознакомиться с его официальной польской страничкой, то там можно увидеть график его концертов, жаль, репетиции там не указаны.