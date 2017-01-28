Романенко: еще одна новость в копилку идиотизмов

На своей странице в Фейсбуке эксперт Юрий Романенко сообщает о том, что вчера появилась новость, которую можно отправить в копилку идиотизмов, сообщает replyua.net.
По его словам, речь идет о бойкотировании депутатами от PiSa экономического форума Польша-Украина. «В этом нет ничего ужасного, а Служба безопасности уже успела отменить решение по Роберту Хоме, мэру Перемышля, однако это стало еще одной деталью к картине того, как меняется для Украины внешний контекст. Еще два года назад такие события казались нереалистичными, поскольку с обеих сторон было много тех, кто хочет помахать шашками», пишет Романенко. По его словам, в голове не укладывается то, что Польша и Украина могли поссориться в самый драматический момент, и такая безответственность абсолютно непонятна.
Напомним, что вчера вечером польские чиновники, а также депутаты Сената и Сейма бойкотировали юбилейный Экономический форум Украина-Польша, который приступил к работе в польском Жешуве. Решение было принято из-за запрета на въезд в Украину мэру польского Перемышля.