валюта
СпецтемаВ Росії заявили про відкриті територіальні претензії до України

Вятрович рассказал, почему испортились отношения между Польшей и Украиной

Вятрович рассказал, почему испортились отношения между Польшей и Украиной
В 2016 году отношения между Польшей и Украиной заметно ухудшились, однако это произошло лишь по причине того, что отдельные польские политики используют для личной выгоды тему конфликтного прошлого между двумя государствами. Как сообщает replyua.net, об этом в интервью Апострофу рассказал Владимир Вятрович, глава Украинского института национальной памяти.

По его словам, за все время независимости Украины самые худшие отношения с Польшей установились в прошлом году. «Отношения были серьезно подпорчены, и это случилось, в первую очередь, из-за некоторых польских политиков, которые ради собственной выгоды используют тему конфликтного прошлого между Польшей и Украиной», отметил Вятрович. По его мнению, история, произошедшая в годы войны, уже давно должна была уйти с политического поля, однако этого не происходит.

«Жесты взаимного прощения звучали в обоих парламентах, также были заявления представителей церквей. Не было никакого смысла снова поднимать старую тему, и, если это произошло, то только по одной причине, - чтобы получить политические дивиденды, и этим воспользовались правые политические силы в соседнем государстве», уверен Вятрович.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: В Росії заявили про відкриті територіальні претензії до України
Важное за сутки

Последние новости

Эксперты назвали продукты, которые нельзя употреблять в утренние часы

Президенти США та Мексики обговорили будівництво стіни на кордоні

Украинцы резко меняют автомобильные предпочтения

Експерти пояснили, які антиросійські санкції може зняти Трамп

Вятрович рассказал, почему испортились отношения между Польшей и Украиной

В аптеках Украины могут исчезнуть некоторые лекарственные препараты

ЗМІ поширили нові деталі щодо отруєння Кононенка

Подорожание нефти спровоцирует рост цен на газ в Украине

Путин подождет: стало известно о других переговорахТрампа

Кофе защищает от пяти болезней, - эксперты

Трамп подписал указ о запрете на въезд в США всем беженцам

Цимбалюк: в России изменились тренды

В Европарламенте назвали страну, из-за которой Украина не получает безвиз

Дипломат: Украина может ссориться с кем угодно, только не с Польшей

Эксперт: Трамп сделал очень много заявлений о санкциях и о России

После продолжительной борьбы с раком скончался легендарный Джон Херт

Блогер: «контрабас» – невидима зброя України

Строители незаконного бизнес-центра сломали руку 89-летней бабушке

Сильный ливень смыл отель в реку в Перу — видео

Блогер: Болотова убрали, чтобы не сказал в Гааге чего лишнего

 Новости за день