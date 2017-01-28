Вятрович рассказал, почему испортились отношения между Польшей и Украиной

В 2016 году отношения между Польшей и Украиной заметно ухудшились, однако это произошло лишь по причине того, что отдельные польские политики используют для личной выгоды тему конфликтного прошлого между двумя государствами. Как сообщает replyua.net, об этом в интервью Апострофу рассказал Владимир Вятрович, глава Украинского института национальной памяти.
По его словам, за все время независимости Украины самые худшие отношения с Польшей установились в прошлом году. «Отношения были серьезно подпорчены, и это случилось, в первую очередь, из-за некоторых польских политиков, которые ради собственной выгоды используют тему конфликтного прошлого между Польшей и Украиной», отметил Вятрович. По его мнению, история, произошедшая в годы войны, уже давно должна была уйти с политического поля, однако этого не происходит.
«Жесты взаимного прощения звучали в обоих парламентах, также были заявления представителей церквей. Не было никакого смысла снова поднимать старую тему, и, если это произошло, то только по одной причине, - чтобы получить политические дивиденды, и этим воспользовались правые политические силы в соседнем государстве», уверен Вятрович.