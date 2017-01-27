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Блогер: «контрабас» – невидима зброя України

Блогер: «контрабас» – невидима зброя України
На думку відомого українського блогера Павла Правого, перекидання харчів, туалетного папіру, штанів та пива «Оболонь» з вільної України до Луганщини виглядає з першого погляду не дуже гарно. Хтось скаже: влада наживається на війні. Чули, але, якщо подивитися на цей процес з іншого боку, то можна побачити дещо іншу картину.

«Як це не дивно звучить, «контрабас» туди – це наша невидима тиха зброя. Далеко не всі це розуміють. Дивіться: приїхав мужик з Горлівки у Житомир, затарився картоплею по 3 гривні. Чим заплатив? Правильно: гривнею. Тепер він везе її туди. На блокопостах – плати. Скільки? 1 гривню з кіло нашим, на блокпостах не Порошенко бере, між іншим – беруть солдати, сержанти і офіцери, і стільки ж – «оплаченцям». Скільки вже коштує картопля? Правильно: 5. Плюс бензин чи солярка, плюс «податок» бойовикам, плюс треба щось «наварити». Результат – ціна картоплі у роздріб піднімається до 7-8 гривень», – написав Павло Правий.

Для прикладу блогер наводить місто Алчевськ, де ще відсотків на 20, але працює меткомбінат, при цьому дволітрова пляшка пива «Оболонь» коштує 80 гривень! Продають все те за рублі, бо ніякий дурень не платитиме гривнями по курсу 1:2. Блогер наголошує, що виникає питання: звідки рублі? Правильно: з бюджету РФ. З тими рублями мужик знову їде до України, де міняє їх на гривню і знову закуповує картоплю або пиво. Таким чином з окупованої Луганщини постійно вимивається грошова маса. «ЛНР» практично нічого не виробляє, відповідно, не має припливу зароблених на чомусь грошей.
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