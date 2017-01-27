Росс: Парубия ждут финансовые трудности и семейные проблемы

Известный астролог Влад Росс считает, что в текущем году Андрей Парубий, председатель Верховной Рады, может столкнуться с непростым выбором, семейными проблемами и финансовыми трудностями.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Росс отметил, что Парубий родился под знаком Водолея, и он является тем политиком, который может выкрутиться из самой непростой ситуации. «Для Парубия главным приоритетом в жизни является именно политика, и он – стопроцентный украинец, ярый националист. Однако в этом году у него могут возникнуть финансовые затруднения – вложенные средства дохода не принесут», отмечает астролог. Также Росс подчеркнул, что в 2017 году у Парубия ожидается «абсолютное невезение в любви», а также очень сложные отношения с любимыми людьми.
Астролог считает, что председателю ВР нельзя драматизировать сложившуюся в семье ситуацию, и необходимо проявить политические таланты не в Раде, а дома, - сгладить самые острые углы. «Если он не сможет этого сделать, дело может дойти либо до развода, либо до очень сложной внутрисемейной ситуации», считает Росс.