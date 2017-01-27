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Эксперт: конфликт между Украиной и Польшей может привести к самым серьезным последствиям

Эксперт: конфликт между Украиной и Польшей может привести к самым серьезным последствиям
Конфликт между Польшей и Украиной, начавшийся после того, как мэру Перемышля, участвовавшему в антиукраинских митингах, запретили въезд в нашу страну, может привести к очень серьезным последствиям и является следствием проблемы исторической памяти. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение высказал Богдан Яременко, бывший консул Украины в Стамбуле и Эдинбурге.

«Эксперты еще два года назад предупреждали о том, что отношения между Украиной и Польшей будут заложниками проблемы исторической памяти. Украинская сторона обвиняет поляков в том, что кампания по шельмованию ОУН-УПА является необоснованной, а польская сторона обвиняет украинцев в героизации ОУН-УПА. Это перерастает в напряженность, а она, в свою очередь, приводит к новым конфликтам», считает Яременко.

По его мнению, польские власти могут решиться на создание так называемых черных списков должностных лиц из Украины. Кроме того, Варшава может принять «зеркальные санкции» и запретить въезд в Польшу отдельных граждан Украины.
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