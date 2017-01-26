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Блогер: влепят пару раз штрафы за превышение по камере – сразу начнешь за знаками следить и правила активней почитывать

Блогер: влепят пару раз штрафы за превышение по камере – сразу начнешь за знаками следить и правила активней почитывать
Известный украинский блогер Тарас Загородний на своей странице в Facebook прокомментировал информацию о том, что в МВД всерьез заговорили о том, чтобы заставить водителей пересдавать на права каждые пять лет. По словам Тараса Загороднего, безопасность вождения никак не зависит от того, сколько раз вы пересдаете на права, ведь не каждый помнит свои ответы на экзамене в университете через 5 лет. Тоже самое – это пересдача ПДД – через год все равно забудешь.

Блогер отмечает, что также никак не влияет на безопасность и прохождение медосмотра каждые 5 или 10 лет. За этот период может всякое произойти со здоровьем и не спасает от пьяни за рулем, которая напилась сегодня с утра.

По мнению Тараса Загороднего, на безопасность влияют камеры и драконовские штрафы. «Влепят пару раз штрафы за превышение по камере – сразу начнешь за знаками следить и правила активней почитывать. Доброе слово с пистолетом – это лучше чем просто доброе слово. А почему в ЕС это есть? Надо и у нас! А, кто сказал, что в ЕС все правильно делают? ЕС – это зона победившей бюрократии, у которой в голове такая же каша, как у наших. Они выдумывают идиотские правила, чтобы оправдать свое существование», – считает блогер.
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