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Дипломат: ссориться сегодня с Польшей – ошибка и преступление

Дипломат: ссориться сегодня с Польшей – ошибка и преступление
Известный украинский дипломат Богдан Яременко на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что новости последних двух-трех дней свидетельствуют, что украинско-польские отношения развиваются путем противостояния и нарастание недоразумений. По его мнению, противостояние заложено в том простом факте, что в обеих странах по разным причинам, разными темпами и на разном уровне, но происходит рост патриотизма и национализма. В Украине – через войну с Россией, в Польше – в контексте общеевропейских тенденций роста популярности крайних политических течений, а частично – как реакция на рост патриотизма в Украине.

«С украинской стороны я вообще не вижу никакой политики, целенаправленных действий и намерений. Польша нам нужна или нет? Если нет – можно реагировать еще жестче, если нужна, то нужно думать над последствиями своих слов, а тем более действий, даже если кому-то в какой-то момент они кажутся гениальными. Обе страны могут прожить друг без друга, хотя для Украины «потеря Польши» будет иметь гораздо больше негативных практических последствий и упущенных возможностей. Негативные последствия ссоры с Украиной для поляков на первом этапе не столь очевидны», – прокомментировал дипломат.

По его мнению, Польша нам очень нужна, потому что, возможно, уже в ближайшем времени это и будет та Европа, которая нас понимает, может и хочет с нами говорить и даже в чем-то способна помочь. Интерес Украины к Польше предметный и большой, он охватывает массу сфер – от обороны до гуманитарной. «Мы можем перессориться с Россией, Беларусью, Казахстаном, но сориться сегодня с Польшей – ошибка и преступление. Это не должно означать для нас отказ от украинскости, своего исторического мифа, своей памяти, но это означает, если мы мудрые и заботимся за собственное будущее, то первые сделать примирительные шаги должны именно мы», – подытожил Богдан Яременко.
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