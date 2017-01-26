Журналист: война в Украине могла начаться еще в начале 90-х

В связи с трагическими событиями на Донбассе в украинском обществе все чаще появляется мнение о том, что, если бы тотальная принудительная украинизация была проведена в начале 90-х – войны на Донбассе не было бы. По словам украинского журналиста Дмитрия Вовнянко, война все равно была бы только не на Донбассе, а и в Запорожье, и в Днепре, и в Кировограде, и даже в Полтаве, да и в Киеве.
«Война бы началась тогда же – в 90-е. Минимум, который получила бы Украина по итогам той войны – Украина была бы официально и по закону двуязычной. Если бы сохранилась вообще. Говорю как непосредственный свидетель – в Запорожском очаге УНСО в начале 90-х об этом говорили откровенным текстом, никого не опасаясь», – отметил Дмитрий Вовнянко.
По его словам, немало тех, кто сейчас заявляет «я русскоязычный, но я за тотальную украинизацию» тогда были бы как раз за двуязычие. Много идейно украиноязычных – также. Это сейчас за 25 лет независимости мы сильно поменяли свое мировоззрение и свои жизненные приоритеты – тогда все было совсем иначе. «Большинство из тех, кто потом восторженно вопил о необходимости тотальной украинизации, в августе 91-го сидел, как мышь за печкой дома у бабушки или любовницы, и на улицу боялся носа высунуть. Потому что боялся не «беркута» Януковича, а полноценное совковое КГБ с арестами. Никем тогда было делать украинизации и благоприятных условий не было», – подытожил Дмитрий Вовнянко.