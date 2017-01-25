Координатор «Опоры»: Европа похлеще Украины погрязла в коррупции

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

ПАСЕ сегодня выдержала пророссийский штурм. Когда говорят о коррупции и ее элитарном проявлении – политическом, то становится отчетливо понятно, что не Украина единственная страдает от этой «онкологии». Украинцы не настолько наивны, чтобы поверить в то, что интересы и приоритеты России иностранцы лоббируют лишь за любовь к Пушкину и матрешке. Об этом на своей странице в соцсети Facebook пишет координатор общественной сети «Опора» Ольга Айвазовская.«А в это время кандидата на должность президента Франции с высокими рейтингами Франсуа Фийона обвиняют в незаконных растратах бюджетных средств путем фиктивного найма на работу собственной жены на должность своей помощницы, супруга одиозного французского политика «заработала» сотни тысяч евро. Хотя Фийон и из «друзей Путина», но кредитов в РФ для партии не брал, поэтому не столь горячо любит русскую классику, как госпожа Марин Ле Пен. Не напоминает ли другие выборы? Это о красных папочках», – прокомментировала Ольга Айвазовская.Отметим, что в команде Фийона уже прокомментировала информацию о том, что супруга республиканца, якобы незаконно получила государственные деньги. Все это однопартийцы назвали чушью, поскольку большинство французских политиков часто устраивают своих жен в парламент, как ассистентов.