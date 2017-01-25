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У 2017 році українські олігархи не витримають випробування на стійкість – політолог

У 2017 році українські олігархи не витримають випробування на стійкість – політолог
Український політолог Олеся Яхно-Бєлковська у своєму блозі на сайті «15 минут» зазначає, що дискусії, які активно тривали протягом останніх кількох тижнів, наводять на два висновки, повідомляє replyua.net. Суть першого висновку полягає в тому, що олігархи в Україні не зрозуміли, що так, як було раніше, вже не буде. А другий висновок – це те, що для отримання такої бажаної перемоги над російськими військовими, потрібно мати тільки довгострокову стратегію. Тому будь-які спроби досягнути компроміс, основою якого є короткостроковий діапазон планування і короткострокові сумнівні вигоди. Політолог висловила упевненість у тому, що всі, хто представляє українську політичну та ділову еліту, в результаті програвали.

Цілком ймовірно, продовжує Яхно-Бєлковська, поточний рік стане періодом випробувань як для української держави, так і на стійкість та послідовність, у тому числі, еліт. Політолог вважає, що значна частина політичних еліт не зможе витримати, або вже не витримують такі випробування, але їх зможе витримати Україна.

Раніше політичний експерт Віталій Кулик висловив переконання, що наразі українська влада не запропонувала чіткої стратегії для повернення Донбасу, тому якщо найближчим часом нічого не зміниться, Україна ризикує отримати друге Придністров’я.
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