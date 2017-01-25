Журналист: торг здесь неуместен, обмен Крыма на Донбасс не состоится

Недавно прозвучавшие фразы о том, что нужно обменять Крым на Донбасс, являются лишь дымовой завесой, и она нужна для того, чтобы показать, что РФ уже созрела для переговоров, и даже западные страны уже намекали на то, что в случае выведения войск с Донбасса они снимут санкции. Как передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение высказал журналист Сергей Лойко.
По его словам, санкции полностью не снимут, поскольку Крым остается частью Украины, но нужно понимать, что РФ не собирается возвращать полуостров. «Никакая власть в Кремле с Крымом не расстанется, и это произойдет только в том случае, если распадется сама Россия. Сейчас главное, чтобы Путин ушел, поскольку с ним нельзя вести переговоры. Как только Путин отойдет от власти, Россия начнет выводить войска, границу передадут Украине», считает Лойко.
По его мнению, после этого даже не понадобятся зачистки, и Захарченко первым сбежит с Донбасса. Он понимает, что Донбасс никогда не сможет быть частью России, а РФ не сможет ввязаться в еще одну масштабную войну.