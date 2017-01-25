валюта
СпецтемаАмериканские ученые заявили о неминуемой гибели Земли в октябре 2017 года

Журналист обратился к россиянам: прежде, чем критиковать языковой закон Украины – верните Крым и выведите войска

Журналист обратился к россиянам: прежде, чем критиковать языковой закон Украины – верните Крым и выведите войска
Известный журналист Александр Тверской на своей странице в соцсети Facebook высказал мнение, что россиянам, прежде чем обсуждать новый языковой закон, который зарегистрирован в украинском парламенте, следовало бы сначала вернуть Крым и вывести войска из восточной Украины, после чего, навести порядок у себя в стране, а уж потом рассуждать о внутренних делах Украины.

«Россия всегда выступала по отношению к Украине гегемоном, угнетателем, сатрапом. Как сто лет назад, так и сегодня вся политика России по отношении к Украине лежит в плоскости подавления и принуждения. Главными целями этой политики являются деукранизация соседней страны и желательный ее распад с полным уничтожением государственности, в результате которого часть территорий отойдет России. При другом сценарии, который тоже желателен для России, в Украине на все ключевые посты рассаживаются пророссийские чиновники и силовики, Украина отворачивается от Европы и становится очередной колонией империи, де-факто несамостоятельным государством с центром в Москве», – отметил Александр Тверской.

По его словам, в этих условиях многовековых попыток России лишить Украину суверенитета, национальный идентичности и всякой индивидуальности, любой закон, направленный на сохранение национальный культуры, языка и традиций является в высшей степени адекватным. Блогер подчеркивает, то, что происходит сегодня – это не шутки, а прямое покушение на государственность, прямая попытка уничтожения целой нации, как физически, так и ментально. «Россия хочет размыть все украинское и неустанно демонстрирует свой великодержавный шовинизм, регулярно принижает культуру соседнего государства, намеренно ведет пропаганду о «братских» народах, о «едином» народе, о том, что «мы всегда были вместе», чтобы укоренить в умах миллионов, что не существует никакого отдельного украинского народа, Хитро. На то и пропаганда, что хитро и подло все это промывание мозгов в совокупности с вероломной войной, с аннексией Крыма, с популяризацией русского мира, с «защитой» русского населения является очень серьезной угрозой для Украины и украинского народа», – подытожил журналист.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Главарь «ДНР» Александр Захарченко стал посмешищем в России
Важное за сутки
24 янв 2017
16539

Главарь «ДНР» Александр Захарченко стал посмешищем в России

Журналист телеканала «Дождь» Александр Невзоров рассказал, что главарь донецких террористов Александр Захарченко стал посмешищем в России, причём это произошло с «руки» Кремля. Как пояснил журналист

25 янв 2017
9432

Боевики «ДНР» прокомментировали вчерашнее заявление ВСУ о контроле над трассой, ведущей в Горловку

Террористы самопровозглашенной «ДНР» сообщили, что занимаемые ими позиции возле трассы, идущей по направлению оккупированной Горловки, остались без каких-либо изменений, а информация украинских

Последние новости

Польша направила еще одну ноту протеста в МИД Украины

Волонтери повідомляють про нові успіхи військових АТО на Донбасі

Анна Гопко: Трампу нужно предложить бизнес-идеи, а не нытье о российской агрессии

Новую видеопропаганду Кремля с поющим Путиным высмеяли в соцсетях

Насіров розповів про симпатію до Трампа

На Московском мосту в столице зафиксирована пробка в три километра

У 2017 році українські олігархи не витримають випробування на стійкість – політолог

Балчун объявил планы на 2017 год: новый логотип, Wi-Fi и маршруты за пределы Украины

У ПАРЄ хочуть, щоб вибори до ВРУ проходили на окупованому Донбасі

З Путіним трапився конфуз з безглуздими обіцянками спортсменам РФ

Две украинские области лидируют по жилищному строительству

Гордон в прямому ефірі розв'язав суперечку з мешканцем окупованого Луганська (ВІДЕО)

Правительство отдало таможне десятую часть от сверхпланового дохода

Изменился ли уровень коррупции в Украине за год?

Волонтер розповів, з якою метою Кремль використовує Савченко

Журналист: торг здесь неуместен, обмен Крыма на Донбасс не состоится

Антикоррупционеры проверяют работу Лещенко в УКУ

Луценко: Агресор не отримає Церцвадзе

Власти Львова пообещали вывезти мусор за неделю

Експерт побачив серйозну перевагу позицій ЗСУ над бойовиками

 Новости за день