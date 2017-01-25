Журналист обратился к россиянам: прежде, чем критиковать языковой закон Украины – верните Крым и выведите войска

Известный журналист Александр Тверской на своей странице в соцсети Facebook высказал мнение, что россиянам, прежде чем обсуждать новый языковой закон, который зарегистрирован в украинском парламенте, следовало бы сначала вернуть Крым и вывести войска из восточной Украины, после чего, навести порядок у себя в стране, а уж потом рассуждать о внутренних делах Украины.
«Россия всегда выступала по отношению к Украине гегемоном, угнетателем, сатрапом. Как сто лет назад, так и сегодня вся политика России по отношении к Украине лежит в плоскости подавления и принуждения. Главными целями этой политики являются деукранизация соседней страны и желательный ее распад с полным уничтожением государственности, в результате которого часть территорий отойдет России. При другом сценарии, который тоже желателен для России, в Украине на все ключевые посты рассаживаются пророссийские чиновники и силовики, Украина отворачивается от Европы и становится очередной колонией империи, де-факто несамостоятельным государством с центром в Москве», – отметил Александр Тверской.
По его словам, в этих условиях многовековых попыток России лишить Украину суверенитета, национальный идентичности и всякой индивидуальности, любой закон, направленный на сохранение национальный культуры, языка и традиций является в высшей степени адекватным. Блогер подчеркивает, то, что происходит сегодня – это не шутки, а прямое покушение на государственность, прямая попытка уничтожения целой нации, как физически, так и ментально. «Россия хочет размыть все украинское и неустанно демонстрирует свой великодержавный шовинизм, регулярно принижает культуру соседнего государства, намеренно ведет пропаганду о «братских» народах, о «едином» народе, о том, что «мы всегда были вместе», чтобы укоренить в умах миллионов, что не существует никакого отдельного украинского народа, Хитро. На то и пропаганда, что хитро и подло все это промывание мозгов в совокупности с вероломной войной, с аннексией Крыма, с популяризацией русского мира, с «защитой» русского населения является очень серьезной угрозой для Украины и украинского народа», – подытожил журналист.