Блогер: в России заврались уже все и обо всем да так, что ложь эту еще не вычерпать за сто лет

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Известный журналист и блогер Александр Тверской на своей странице в соцсети Facebook рассказал, почему за Россию становится невозможно воевать, почему в России опасно болеть, стариться, почему Россия непригодна для полноценной жизни.По словам блогера, за Россию нельзя воевать. На войне всегда бросят если ты выживешь, отдав этой стране все – здоровье и лучшие годы, то тебя забудут и тоже бросят. «Твое имя будут вспоминать раз в году в какой-нибудь официозный праздник, тебе подарят открытку или колбасу, а на следующий день положат в пыльный ящик еще на год, как ненужную вещь. Еще на твоем имени, на твоей крови, на твоих костях будут спекулировать все, кому не лень, а лично на тебя всем будет глубоко наплевать. Неблагодарность к своим павшим и выжившим всегда отличала эту страну», – написал Александр Тверской.Блогер отмечает, что в России нельзя болеть – ты больной никому не нужен. Тебя оставят наедине со своими болезнями, ты столкнешься с нехваткой лекарств, с непробиваемой бюрократией, со скотским отношением к себе. В России еще страшнее стать пенсионером, которого ждет одиночество и нищета, постоянная нехватка денег, нехватка продуктов, высчитывание каждой копейки, унизительное существование и угасание в нужде. «Старики в этой стране всегда являлись обузой для общества и государства. Ты можешь проработать всю жизнь на государство, а последние свои годы чувствовать себя преданным и растоптанным, потому что государство тебе не дало ничего взамен, а ты ему отдал все», – написал журналист.По его словам, если же кто-то в России рискнет отстаивать свои права и свободы, то в один миг станет изгоем. «Россия непригодна для полноценной жизни. Ты здесь не защищен, никому не нужен, здесь неизвестно кто опаснее – полицейский или бандит. Здесь сокращают больницы и строят храмы и постоянно лгут. Здесь.Вот в этом вся Россия. А берёзки, что берёзки? Это суррогат патриотизма, на берёзках тут хорошо только вешаться.