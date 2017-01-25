Евгений Магда: в 2017 году Россия готовит ряд операций в Европе

Многие эксперты считают, что единственная цель хакерских атак России во время избирательной компании в США – это получения для себя более удобного президента США. По мнению известного украинского политолога Евгения Магды, Кремль не только делал все возможное для того, чтобы привести к власти в США Дональда Трампа, но и также предпринимал все попытки, чтобы показать всему миру настоящую сущность разрекламированной американской демократии.
«Судя из того, как американские СМИ подхватили недавний выброс компромата против Трампа, российская пропаганда получила очередную победу в информационной войне против США. Сами того не подозревая, американцы подтверждают истину Москвы о том, что честность, демократия и в конце концов выборы в США – это всего лишь миф, если любая страна может вмешаться в избирательный процесс и подорвать честный выбор граждан», – отметил Евгений Магда.
По его словам, потренировавшись на США, Россия уже готовит ряд похожих операций, которые будет проводить уже в Европе. «Пока неизвестно, вынесут ли европейцы урок из технологий, примененных Москвой год назад, когда в Голландии торпедировали на референдуме Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. В Голландии полным-полно внутренних проблем, но благодаря медиа-влиянию РФ голландцы словно свихнулись и всерьез обеспокоились украинцами», – отметил политолог.