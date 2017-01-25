валюта
СпецтемаЭксперт на пальцах объяснил, почему Украина вернет Крым: полуостров или будет украинским, или безлюдным

Евгений Магда: в 2017 году Россия готовит ряд операций в Европе

Евгений Магда: в 2017 году Россия готовит ряд операций в Европе
Многие эксперты считают, что единственная цель хакерских атак России во время избирательной компании в США – это получения для себя более удобного президента США. По мнению известного украинского политолога Евгения Магды, Кремль не только делал все возможное для того, чтобы привести к власти в США Дональда Трампа, но и также предпринимал все попытки, чтобы показать всему миру настоящую сущность разрекламированной американской демократии.

«Судя из того, как американские СМИ подхватили недавний выброс компромата против Трампа, российская пропаганда получила очередную победу в информационной войне против США. Сами того не подозревая, американцы подтверждают истину Москвы о том, что честность, демократия и в конце концов выборы в США – это всего лишь миф, если любая страна может вмешаться в избирательный процесс и подорвать честный выбор граждан», – отметил Евгений Магда.

По его словам, потренировавшись на США, Россия уже готовит ряд похожих операций, которые будет проводить уже в Европе. «Пока неизвестно, вынесут ли европейцы урок из технологий, примененных Москвой год назад, когда в Голландии торпедировали на референдуме Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. В Голландии полным-полно внутренних проблем, но благодаря медиа-влиянию РФ голландцы словно свихнулись и всерьез обеспокоились украинцами», – отметил политолог.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: "Штірліц ще ніколи не був таким близьким до провалу": у мережах нова тема для сміху
Важное за сутки
24 янв 2017
14408

"Штірліц ще ніколи не був таким близьким до провалу": у мережах нова тема для сміху

Нещодавно у мережах з’явився мем із зображенням нового президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, який веде за руку свою першу леді – Путіна. Такою неоднозначною картинкою на своїй сторінці в

24 янв 2017
13685

Главарь «ДНР» Александр Захарченко стал посмешищем в России

Журналист телеканала «Дождь» Александр Невзоров рассказал, что главарь донецких террористов Александр Захарченко стал посмешищем в России, причём это произошло с «руки» Кремля. Как пояснил журналист

24 янв 2017
12476

КНР размещает на своей границе с Россией ракеты, которым хватит 15 минут, чтобы долететь до Москвы

Россия всерьез обеспокоена решением Китайской Народной Республики разместить межконтинентальные баллистические ракеты на границе с Россией. Такой шаг официального Пекина мягко говоря несколько

Последние новости

Евгений Магда: в 2017 году Россия готовит ряд операций в Европе

Тимчук звинуватив деяких політиків у намаганні повернути Україну під вплив Росії

Десятки тисяч українців можуть залишити без субсидій

В США хочуть позбавити президента червоної кнопки

Супрун розповіла про атаки на МОЗ

Чи видасть ГПУ Росії грузина, який воював за Україну в АТО - Єнін

Російський журналіст посміявся над "великою та могутньою" Росією

Не все так погано з Трампом: експерт озвучив несподіваний прогноз для України

В МВФ повідомили, коли українське питання буде винесено на розгляд

Бойко: совсем скоро мы услышим посылы Пинчука в тезисах Трампа Украине

Трамп обещает жесткую борьбу с мигрантами

Во Франции выведут из эксплуатации старейшую АЭС

Давайте ваши денежки: самые распространенные способы выманивания денег у доверчивых украинцев

В эфире российского телевидения Жириновский назвал Крым украинским регионом

С начала года в Китае от птичьего гриппа скончались уже 9 человек

Блогер о Высоцком: такие люди сгорают быстрее и ярче остальных и своим светом освещают путь другим

Евродепутат: сделка США с Москвой по Украине означает продажу страны

Планы Киева по освобождению Донбасса завершатся вторым Приднестровьем – эксперт

Эксперт: весь мир входит в новую фазу гонки вооружений

Боевики «ДНР» прокомментировали вчерашнее заявление ВСУ о контроле над трассой, ведущей в Горловку

 Новости за день