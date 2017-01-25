Блогер о Высоцком: такие люди сгорают быстрее и ярче остальных и своим светом освещают путь другим

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Известный блогер и журналист Александр Тверской на своей странице в соцсети facebook пишет о том, что сегодня день рождения Владимира Семеновича Высоцкого. По мнению журналиста, сколько бы не было разных взглядов на персону Высоцкого, со стопроцентной достоверностью можно сказать, что ни один поэт и ни один певец многим нашим соотечественникам не дали больше, чем дал Высоцкий.«Начал слушать Высоцкого еще в раннем юношестве и слушаю до сих пор. Удивительный человек, который чувствовал этот мир своей кожей. После его песен о войне многие не могли поверить, когда узнали, что он не воевал. Он не просто вживался в роли других людей – он прожил тысячу жизней за свои короткие, стремительные 42 года. И каждый день, как последний. С надрывом, искренне, разрывая на себе рубаху, честно и прямо», – отметил журналист.По его мнению, в каком-то смысле Высоцкий – это жертва, принесенная всем нам. Высоцкий был гением – он для всех и никто для него. Гении всегда одиноки, особенно после своей смерти. Высоцкого можно слушать и в 15 лет и в 75, если он кого-то тронул, то это уже на всю жизнь.