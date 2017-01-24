Эксперт: в стране сред белого дня стреляют в детей, а вы говорите разрешить всем огнестрельное оружие

В Днепре неизвестный выстрелил в 6-летнего ребенка, шедшего с родителями по улице. Трагический инцидент произошел на улице во время прогулки ребенка с родителями. Ребенка с огнестрельным ранением левой половины грудной клетки вечером 23 января доставили в детскую больницу его состояние тяжелое. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил политический эксперт Михаил Павлив.
По его словам, разбой, грабежи, перестрелки, насилие, немотивированные нападения, расстрелы людей с балкона и стрельба по проезжающему мимо общественному транспорту, смертельные ДТП без последствий, смерти – все это в последнее время охватило Украину.
«Такого озверения, такого скотства, такой деградации я не помню даже в безумных 90-х. Гангрена морального разложения пожирает тело страны. В этой связи особенно дегенеративно звучат призывы разрешить этому озлобленному и отчаявшемуся стаду двуногих ношение короткоствола. Раздать стволы – значит устроить последнюю для многострадальной Украины мясорубку, когда живые позавидуют мертвым», – подытожил эксперт.