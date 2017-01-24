Карл Волох: сегодня в Киеве на протестную акцию вышли контрабандисты, котиорые хотят узаконить свою деятельность

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Известный общественный активист и блогер Карл Волох на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал информацию о том, что протестующие в Киеве перекрыли ряд ключевые трас, требуя принятия властями закона, который позволил бы платить за пользование ввезенным из Европы автомобилем раз в год, без требования растаможивать их.«Можете сколько угодно раз крутить на соответствующем месте фиговый листочек, но нерастаможенные машины это, де факто, контрабанда. И когда люди выходят на публичную акцию в защиту своего права быть контрабандистами, при этом перекрывая дороги и поджигая шины, то это ярко и выпукло показывает, что государственная власть слаба уже критически, а массовое пренебрежение законом стало нормой, и общество к нему совершенно толерантно», – написал Карл Волох.Блогер высказал надежду, что в стране пока нет достаточно большой массы карманных, автомобильных и квартирных воров, иначе они также могут заблокировать, например, въезд в аэропорт с требованием декриминализировать соответствующие статьи Уголовного Кодекса, обосновывая это тяжелым материальным положением своих семей, вина за которое ложится, конечно же, на украинское государство.