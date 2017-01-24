Аркадій Поважний: спілкуюся українською, бо у мене вища освіта

Як передає replyua.net, відомий український блогер і громадський активіст Аркадій Поважний на своїй сторінці в соцмережі Facebook розповів одну історію зі свого життя, пояснивши, чому він спілкується українською і при цьому живе на прикордонній з РФ Сумською областю, а ще, чому викликає захоплення у жінок.
За словами Аркадія Поважного, час від часу з певною періодичністю до нього проявляють інтерес «підвипивші дами». «Чомусь думають, що я художник, або поет. Сьогодні біля «Європорту» теж така підійшла. У неї було до мене всього три питання: перше – «ви художник?», друге – «що то зі мною за дівчина постійно ходить, донька, чи може онука?», третє – питання виникло вже по ходу розмови – «чому я спілкуюсь українською?».
Аркадій Поважний пише, що на перше відповів «ні», не художник і не поет. На друге відповів, що теж не вгадала, та дівчина його кохана, на, що отримав загадкове і захопливе «ого». «Ну, а на третє питання думав відповісти, як завжди – говорю українською, бо живу в Україні, та зрозумів, що у даному випадку така відповідь матиме нульовий ефект, тому відповів так – «бо у мене вища освіта», – резюмував Поважний.