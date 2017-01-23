Блогер: мусор Садового добрался уже до границ с Россией

Известный блогер Павло Правый на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что мел Львова господин Андрей Садовый в соцсетях жалуется на мусорную блокаду города. По словам блогера, на первый взгляд может показаться фантасмагорическая картина: Львов, окруженный горами мусора, а коварные Порошенко с Гройсманом лично за рулем мусоровозов подвозят все новые и новые тонны, окружая город Льва вонючими баррикадами.
«Оказалось, что все проще. Садовый дохазяйничался до того, что городские полигоны ТБО не успевают принимать мусор, а завод по переработке отходов, который еще лет 10 назад предлагали построить немцы, так и не открылся. Все знают причину: кто-то требовал у потенциальных клиентов слишком большую долю и те послали его в известном анатомическом направлении, а виноваты, конечно, Порошенко и Гройсман. Они, подлые, настропалили власть Ровно, Житомира, Хмельницкого, Луцка, Винницы, чтобы там не принимали мусоровозов из Львова. Приходится заставлять водителей ночью выгружать мусор в заповедных лесах Житомирщины и других красивых местах Украины», – написал Павло Правый.
По его словам, осенью прошлого года только в заповеднике «Деревлянская» на Житомирщине Садовый отгрузил 100 тонн мусора, что варварством «мэр европейского города» не считает. Мусор Садового достал даже в Сумскую область, которая на самой границей с Россией. «Львовяне любят спрашивать людей из Донбасса, как они умудрились навыбираты Ефремова, Бойко, Лукьянченко, Януковича. Хочется ответить так же, как вы выбрали Садового!», – резюмировал блогер.