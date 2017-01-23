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Эксперт: открывшиеся факты Луценко могут приблизить Путина к Нюрбергу

Эксперт: открывшиеся факты Луценко могут приблизить Путина к Нюрбергу
По мнению политического эксперта Тараса Черновила, новое сообщение Генпрокурора Юрия Луценко относительно допроса двух экс-депутатов Госдумы РФ интересное тем, что проясняет определенные моменты на причастность Кремля к событием на Майдане. С Януковича хватит и госизмены и сотен других обвинений, и эти показания, если будут подтверждены, только повысят уровень его вины именно в государственной измене, считает эксперт.

«В 2013-м году все было спланировано заранее, еще, когда Путин «сломал» Януковича во время внепланового визита в Сочи, но в Москве не предусмотрели нескольких главных вещей: Майдан и протестующие по всей стране оказались намного активнее, чем ожидалось, события 18-го февраля пошли не по сценарию и с ускорением, когда ничто еще не было приготовлено. Янукович был настолько испуган, что не задержался в Харькове, где должен был на съезде депутатов всех уровней провозгласить, что в Киеве переворот «хунты», он и дальше «легитимный», роль столицы временно переходит в Харьков, а РФ просят помочь вооруженными силами для «восстановления конституционного порядка». Именно таким механизмом воспользовались для легитимизации российских войск в Сирии», – рассказал Тарас Черновил.

По его словам, Янукович не задержался и в Донецке, а когда уже добежал до Севастополя – было поздно, тем более встревожили их действия украинских пограничников. «Русская весна» на юге и востоке неожиданно для Москвы с треском провалилась, а когда в Киеве уже легитимизировалась и была признана миром новая власть, время для военной атаки было потеряно. «Вся эта клоунада в Ростове не могла сработать. Максимум, что сразу рискнули ввести на Донбассе – это «паребриков», даже в Крыму аппетит к аннексии проснулся исключительно из-за безнаказанности и предательских действий наших политиков», – отметил эксперт.

Он подчеркивает, если Луценко добыл какие-то показания именно такого плана, то мы еще будем ему аплодировать стоя. Именно эти доказательства могут стать решающими и привести Путина к Нюрнбергу.
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