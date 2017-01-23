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Дипломат: яка може бути емміграція, після того, що нам вдалося пережити в Україні?

Дипломат: яка може бути емміграція, після того, що нам вдалося пережити в Україні?
Відомий український дипломат Вадим Трюхан на своїй сторінці в соцмережі Facebook задається питанням, чому в Україні все частіше почали з’являтися думки серед українців про можливу еміграцію. За словами Трюхана, нині нарешті маємо незалежну суверенну Україну, про яку мріяли декілька поколінь українців, а зараз, виходить, деякі відчайдухи хочуть віддати її на розшматування зовнішнім і внутрішнім ворогам.

«Для чого робили три революції, - на граніті, помаранчеву і гідності? За це померли герої Небесної сотні на майдані і десять тисяч людей на фронті? Для чого зараз наші побратими стримують армаду євразійської орди на Донбасі? Ніякою емміграції! Дурні думки відкидаємо! Програма одна – працювати на Україну, власну сім'ю і себе любимого чи любиму!», – написав Вадим Трюхан.

Дипломат висловив переконання, що орду народ викине з України, олігархат приборкає, корупціонерів і бандюковичів запроторить за грати, популістів і всілякий «політичний» непотріб замінить справжніми відповідальними політичними діячами і партіями. «Україна для українців і українці для України! Нікому, крім нас, українців, Україна не потрібна і нікому, крім України, не потрібні ми, українці. Так що ніякої емміграції! Ні за що! Будуймо краще майбутнє для себе і наступних поколінь українців в Україні! Лише на Батьківщині ми українці», – підсумував дипломат.
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