Дипломат: там, де наші кіборги захищали 242 дні ДАП, обов’язково буде побудовано сучасний музей

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Відомий український дипломат Вадим Трюхан на своїй сторінці в соцмережі Facebook пише про те, що, перебуваючи в дипломатичній поїздці в Лондоні, замість того, щоб присвятити весь вечір пивним барам, він відвідав з колегою з Посольства Музей Збройних Сил Великої Британії. В ньому були розміщені експозиції від ще тих часів, коли англійці, шотландці та інші народи з Туманного Альбіону воювали ще мечами і списами до сучасних військових операцій за участі британців в Афганістані та Іраку.За словами Вадима Трюхана, в музей водять всіх школярів і студентів, вхід безоплатний для всіх, без виключення. Мета – патріотичне виховання нації. Дипломат підкреслює, що не менше, ніж добу потрібно провести в музеї, щоб швидко оглянути всі експозиції.Вадим Трюхан висловив впевненість в тому, що після звільнення Донецька від російських окупантів десь там, де наші кіборги захищали 242 дні ДАП, обов’язково буде побудовано сучасний дороговартісний музей, який будуть відвідувати і діти, і дорослі. В той же час, дипломат висловив думку, що тематичні експозиції про битву за Донецький аеропорт варто було би відкрити в Києві в одному з музеїв вже зараз, а можливо й по всіх обласних центрах.