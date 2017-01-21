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От речи Дональда Трампа на инаугурации можно было получить экстаз, – политолог

От речи Дональда Трампа на инаугурации можно было получить экстаз, – политолог
В речи Дональда Трампа на на своей инаугурации политолог Глеб Кузнецов услышал лексикон человека, которого vox populi наделил божественной легитимностью. Жестикуляция, метафоры, обращения к Богу, обращения к нации, как способу обретения божественной легитимности – это проповедь, это религиозный экстаз, а не выступление перед съездом «Единой России» или «ХДС-ХСС».

По словам политолога, речь Трампа – неплохой образ жанра. В этом жанре, которому уже больше двухсот лет выступали абсолютно все избранные президенты, несмотря на то, что многих сложно было представить с пылкими речами перед миллионной публикой.

«Инаугурация его Величества президента США – это масонский обряд, смешанный с протестантской проповедью XVIII века, а не формальная процедура вступления на должность топ-менеджера века XX - XXI. С другой стороны не могу не радоваться сонму восторгов, которые испытала наша почтеннейшая публика по поводу речи и инаугурации Трампа. На «новенького» участие в обряде и проповеди чужой красивой и богатой религии производит, конечно, впечатление», – резюмировал Глеб Кузнецов.
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