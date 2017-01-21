Блогер: протестовать надо не против Трампа, а против IQ тех умных людей, которые его выбрали

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Российский оппозиционный журналист и блогер Аркадий Бабченко на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что сложно понять смысл происходящих сейчас в Вашингтоне анти-Трамповских протестов. Было бы понятно, если бы протестующие высказывали свой протест против каких-либо действий Дональда Трампа, а так, какой смысл протестовать против Трампа как такового, задается вопросом журналист.«Какой смысл протестовать против президента, как такового? Он законно избранный президент свободной страны на честных свободных легитимных выборах. Какие в этом случае конкретно к нему могут быть претензии?», –прокомментировал Бабченко.По его словам, протестовать надо против IQ тех умных людей, которые его выбрали или против такой избирательной системы, при которой кандидат с перевесом в два миллиона голосов не становится президентом из-за какого-то мозгозавертывательного института выборщиков, который никто не может понять, а непосредственно Трамп здесь при чем. «Трамп не причина, он – результат. При насморке надо лечить не сопли, а вирус», – подытожил журналист.