Эксперт: украинцы продолжат покидать свою страну

В Украине назрела серьезная проблема – эмиграция, и так происходит потому, что страна не пытается привлечь людей и не пытается кого-то удерживать.
Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет бывший руководитель проекта AIN.ua. По словам Артура Оруджалиева, миллионы украинцев хотят покинуть страну, однако хотеть и уехать – это разные вещи. «Какие могут быть перспективы у государства, когда большинство его жителей несчастны? Конечно, уезжают не только за деньгами, а еще и потому, что не видят никаких перспектив. В моем окружении за последнее время уехали десятки людей. А они, кстати, неплохо зарабатывали. В этом году еще несколько человек уедут, и это замечательные люди», пишет эксперт.
Оруджалиев отмечает, что в одних странах хорошие условия для детей, в других без проблем открывают визы, и, к примеру, в Эстонии есть большое направление по устройству украинцев, а в это время в самой Украине собираются ликвидировать упрощенную систему налогообложения и уже ввели налог на бездействие ФОПов. «Прогрессивные страны давно поняли, что самым ценным активом являются люди, а в Украине никого не привлекают», пишет эксперт.