Трамп с инаугурации начал свою «войну» с Китаем

В главном дипломатическом ведомстве КНР выразили большую обеспокоенность тем, что администрация Дональда Трампа в число почестных гостей пригласила на инаугурацию 45-го президента США делегацию Тайваня. В Китайском МИД назвали этот поступок команды Трампа попыткой подорвать дружеские китайско-американские отношения.
По мнению известного украинского блогера и экономиста Тараса Загороднего, реакция Китая очень красноречивый жест. Вопрос Тайваня очень болезненный для Китая, который считает Тайвань своей территорией. Если разговор по телефону Трампа с президентом Тайваня можно было списать на неопытность, то с приглашением на инаугурацию получился явный перебор и явный вызов.
«Веселое время наступает. Раскачка Китая пойдет кругами по всему миру и не будет тех, кто не ощутит это волнение. Радует, что мы как слабое звено быстрей рухнули в новый мир, но можем и получить от него больше в результате нестабильности, которая идет. Для нас сейчас задача номер один продолжать упорно строить мощную патриотическую армию и лупить чаще недобросовестных чиновников и все у нас обязательно получиться!», – резюмировал Тарас Заогородний.