Минимум 100 нардепов нашли заоблачные суммы, чтобы посетить инаугурацию Трампа

Известный политический эксперт Тарас Черновил на своей странице в Facebook пишет о том, что самый дешевый пакет, который предусматривает лишь право прийти за несколько часов до начала инаугурации Дональда Трампа, выстоять в очереди, пройти детальную проверку и зайти на очень простенькие трибуны вдоль дороги, по которой будет идти президент к Белому дому после инаугурации, стоит 25 тысяч долларов.
По словам Черновила, такая кругленькая сумма за стояние с несколькими тысячами таких же тщеславных на холоде, без лавочек и других признаков комфорта. Есть другие, более дорогие пакеты, которые явно выкупает «элита» бедствующей и воюющей страны – Украины. За право попасть на какие-то праздничные завтраки или обеды с минимальной программой, но без Трампа и его семьи – 50 тысяч «зеленых». За участие в приемах с участием семьи Трампа или кого-то из нового кабинета, которые зайдут произнесут тост и пойдут, возможно еще групповое фото на память, - 100 тысяч долларов. За рядовое присутствие на приеме, где будет сам Трамп - полмиллиона долларов! Есть специальные пакеты, как участие в отобранной массовке во время инаугурации или возможность персонально пожать для фото руку Трампа, но там цены вообще заоблачные. Собранные средства пойдут на американскую благотворительность. Люди, которые ни одной гривны не дали на помощь своей армии, инвалидам-защитникам страны, сиротам, готовы тратить сотни тысяч на американских сирот или спасение какой живности в каких реках США ради примитивных понтов!
«Среди тех, кому не жалко раскидывать баксы пока известно о ста нардепах. Из имен засветилась, будто «бедная, как церковная мышь» Юлия Тимошенко. Есть информация, что уже забронировала себе место и Анна Герман. Думаю, что, по крайней мере, в отношении нардепов надо устроить троллинг: «Ты не был в четверг-пятницу в Раде на работе? Доказывай, что не летал в Вашингтон! А как летал, то перечисли десятикратную сумму на АТО, тогда сможешь жить спокойно. А нет, то и нет!», – резюмировал Тарас Черновил.