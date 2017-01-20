валюта
СпецтемаДжо Байден выступил со срочным обращением к самым богатым людям планеты

Минимум 100 нардепов нашли заоблачные суммы, чтобы посетить инаугурацию Трампа

Минимум 100 нардепов нашли заоблачные суммы, чтобы посетить инаугурацию Трампа
Известный политический эксперт Тарас Черновил на своей странице в Facebook пишет о том, что самый дешевый пакет, который предусматривает лишь право прийти за несколько часов до начала инаугурации Дональда Трампа, выстоять в очереди, пройти детальную проверку и зайти на очень простенькие трибуны вдоль дороги, по которой будет идти президент к Белому дому после инаугурации, стоит 25 тысяч долларов.

По словам Черновила, такая кругленькая сумма за стояние с несколькими тысячами таких же тщеславных на холоде, без лавочек и других признаков комфорта. Есть другие, более дорогие пакеты, которые явно выкупает «элита» бедствующей и воюющей страны – Украины. За право попасть на какие-то праздничные завтраки или обеды с минимальной программой, но без Трампа и его семьи – 50 тысяч «зеленых». За участие в приемах с участием семьи Трампа или кого-то из нового кабинета, которые зайдут произнесут тост и пойдут, возможно еще групповое фото на память, - 100 тысяч долларов. За рядовое присутствие на приеме, где будет сам Трамп - полмиллиона долларов! Есть специальные пакеты, как участие в отобранной массовке во время инаугурации или возможность персонально пожать для фото руку Трампа, но там цены вообще заоблачные. Собранные средства пойдут на американскую благотворительность. Люди, которые ни одной гривны не дали на помощь своей армии, инвалидам-защитникам страны, сиротам, готовы тратить сотни тысяч на американских сирот или спасение какой живности в каких реках США ради примитивных понтов!

«Среди тех, кому не жалко раскидывать баксы пока известно о ста нардепах. Из имен засветилась, будто «бедная, как церковная мышь» Юлия Тимошенко. Есть информация, что уже забронировала себе место и Анна Герман. Думаю, что, по крайней мере, в отношении нардепов надо устроить троллинг: «Ты не был в четверг-пятницу в Раде на работе? Доказывай, что не летал в Вашингтон! А как летал, то перечисли десятикратную сумму на АТО, тогда сможешь жить спокойно. А нет, то и нет!», – резюмировал Тарас Черновил.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Политолог: самый большой страх России
Важное за сутки
20 янв 2017
9743

Блогер: сегодня жители Липецка освободились от рабства Порошенко и оказались на улице «голые и босые» без работы

Известный российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко на своей странице в Facebook пишет, что адвокатом «бандеровской» фабрики «Рошен» в Липецке была Виолетта Волкова, которая называла себя

20 янв 2017
7374

Появились устрашающие сведения о войсках Путина возле украинских границ

Согласно информации военного эксперта Юрия Карина, вместе с незаконно аннексированным Крымом и Приднестровьем Россия сосредоточила возле границ с Украиной не менее 70 тысяч бойцов, передает

20 янв 2017
5922

У Кремлі неочікуване звільнення: українські хакери виконали свою "місію"

Опублікована у жовтні минулого року українськими хакерами з угрупування «Кіберхунта» переписка помічника президента Російської Федерації Суркова Владислава врешті решт призвела до того, що керівник

Последние новости

Минимум 100 нардепов нашли заоблачные суммы, чтобы посетить инаугурацию Трампа

Великобритания намерена усилить военно-технические отношения с Украиной, - СНБО

Блогер: наконец-то закончилась самая страшная «зарада»

"За що людям жити?": Ляшко пригадав обіцянки про 15% від доходів за комуналку

Сравнение экспертов: инаугурации и президентство Трампа и Обамы сильно отличаются

Журналисты показали самый грязный город на планете, фото

"Дівчатка щось наплутали": український гурт шокував відвертими нарядами

Журналіст: Корпорація «Рошен» зупиняє роботу Липецької фабрики – абсолютно ідіотське рішення

Нового транша не будет: Украина не выполнила 8 из 11 обязательств перед МВФ

Бойовикам обіцяють винагороду у розмірі пенсії за участь в бойових діях - ГУР

Заявления Трампа разрушают надежды России – Казарин

На Донбасі на нас чекають - міністр розповів про деталі концерту ОЕ в Маріуполі

Купленные за госсредства препараты хранились на складах 5 дней

В итальянском отеле спасатели нашли выживших

Депутат Держдуми зірвав соцмережі заявою про "досягнення" Росії

Лозовый: история с отсидкой Савченко в российской тюрьме – прекрасный спектакль. Ее там никогда не было

Впервые в истории США у президента не будет домашних животных в Белом доме

Трамп начнет проявлять себя сразу после инаугурации

Сазонов: пока чиновники спорят о стене на границе со страной-агрессором время уходит

Побиті журналісти на Майдані: слідство лише робить вигляд, що працює

 Новости за день