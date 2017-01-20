Журналіст: Корпорація «Рошен» зупиняє роботу Липецької фабрики – абсолютно ідіотське рішення

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На думку відомого українського журналіста і блогера Дмитра Вовнянко, це називається взяти на шару і подарували шмат російського ринку солодощів всім можливим конкурентам від європейського»Нестлє» до російського «Ротфронту».За словами Дмитра Вовняко, відтепер зменшиться прибуток компанії – відповідно зменшаться податки в український бюджет. «Вітчизняні «всепропадли» тепер ревітимуть «а це ми примусили та домоглися». Російські борці з фашистськими цукерками, аж до Стрєлкова включно, теж підключаться і тепер ревітимуть «це ми примусили!», – написав блогер.На його переконання, весь світ побачив – українці досі живуть догмами часів англо-бурської війни і між гарненькою позою і доцільністю обирають гарненьку позу, аби потім – у відсутності доцільності звинуватити тих, хто жертвував грошима заради їхньої гарненької пози. «Про що я шкодую – що не можна адептів секти «вести бізнес на ворожій території – западло» відправляти на фронт з кремневими рушницями, що не можна їх озброювати відповідно до рівня розвитку. Може бодай це примусило б їх хоча б інколи вмикати голову та позбавлятися ленінських догм?», – запитується Дмитро Вовнянко.