Лозовый: история с отсидкой Савченко в российской тюрьме – прекрасный спектакль. Ее там никогда не было

Существуют основания полагать, что на самом деле Надежда Савченко не была заключенной в российской тюрьме, и вся эта история – отлично срежисированный в Кремле спектакль. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написал Андрей Лозовый, нардеп Радикальной партии.
«К сожалению, они смогли обмануть нас, и нашими руками сделали из Савченко героиню-мученицу. И теперь она доносит тезисы, которые надиктованы ей Медведчуком, а также его хозяевами в Кремле», пишет нардеп. По его словам, он обратил внимание на цвет кожи Савченко в момент ее якобы освобождения. «Любой человек, отсидевший в тюрьме, скажет вам, что такого здорового и естественного оттенка не бывает. Заключенный не получает витамина Е и солнечный свет (солнечный витамин - Д, редакция), поэтому кожа становится очень бледной», отмечает Лозовый.
«Мне кажется, ее держали в санатории или на квартире ФСБ, а потом просто привозили в суды, чтобы показать спектакль и сделать из Савченко героиню. Теперь мы наблюдаем за продолжением постановки», считает депутат. Напомним. что Путин подписал приказ о помиловании Савченко весной прошлого года.