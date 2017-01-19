валюта
СпецтемаКитай намерен помочь Украине в войне против России

Блогер: Обама ваш нищеброд по сравнению с нашим Тодуровым

Блогер: Обама ваш нищеброд по сравнению с нашим Тодуровым
Известный украинский блогер Павло Правый на своей странице в Fаcebook пишет о том, что после окончания президентского срока семья Барака Обамы остается в Вашингтоне. Временно, поскольку дочь 44-го президента США учится в местном университете. Для своей семьи Обама нашел большой дом площадью 760 метров и стоимостью 6,3 миллионов долларов. Однако покупать его не стал, потому что на это нет денег. Годовая зарплата президента США – 400 тысяч долларов. За 8 лет, даже на полном государственном содержании Обама мог накопить лишь 3,2 миллиона.

По словам блогера, в то же время в далекой от Америки Украине живет семья великого борца с «преступной властью», которая «убивает украинцев десятками тысяч» господина Тодурова, живет в имении, где дом имеет площадь именно 700 квадратов, как у Обамы. Только Обама земли вокруг дома не имеет.

«Киев – это вам не Вашингтон, у нас дом, а тем более, поместье с искусственным озером посреди огромного парка в несколько гектаров за какие-то жалкие 6, а то и 10 миллионов долларов не факт, что приобретешь. Нищеброд тот Обама! Бомж. Снимает какую-то халупу, в которой всего 9 спален и с двором, где газон такой, что на нем даже штрафная площадка футбольного поля не поместится – разве что вратарская. Не то, что честный наш «борец» с коррупцией в системе здравоохранения украинцев, а таких «борцов» у нас чуть больше чем тьма тьмы. Это такое исчисление было в татарской орде», – резюмировал Павло Правый.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Соцсети взбудоражены заявлением россиянина о необходимости вернуть Крым Украине
Важное за сутки
18 янв 2017
23552

Соцсети взбудоражены заявлением россиянина о необходимости вернуть Крым Украине

На своей странице в соцсети Александр Тверской, являющийся российским журналистом и блогером, разместил достаточно эмоциональное воззвание к своим соотечественникам о том, как жители РФ могут

18 янв 2017
16436

РосСМИ озвучили имя следующего главы Украинского государства

В опубликованной в российском госагентстве РИА «Новости» статье, российский автор называет одним из возможных будущих гарантов Конституции Украинского государства известного украинского бизнесмена

Последние новости

В СБУ прокоментували можливість заборони Марі Ле Пен на в’їзд до України

Саакашвілі звинуватив Порошенка у занепаді українського села

Пользователи шокированы составом любимого лакомства, которое они употребляли долгие годы

Ложкин: Азербайджан подтвердил свои намерения увеличить инвестиции в Украину

Белочка пришла: стало известно о «тяготах» жизни российских военных в Крыму

Бійці на передовій скупалися в ополонці просто перед носом у бойовиків

«В ближайшие недели», - президент дал новый прогноз по безвизу

Затриманий бойовик розповів, хто воює проти України в ОРДО (ВІДЕО)

В России посмеялись над планами главаря «ДНР» стать частью России

Нусс: хорошие новости для Украины: Пентагон вскоре возглавит «Бешеный пес» Джеймс Мэттис

У лавах терористів "Л/ДНР" значно зросла кількість самогубств

Портников: почему Савченко считает сербов гордой нацией, а украинцев «терпилами»?

Эксперты прогнозируют резкий взлет цен на нефть

Bloomberg: Кремль начал скептически относиться к президентству Трампа

Вінник розповів, що чекає Савченко за скандальні заяви

В Украине могут исчезнуть ЗАГСы

Скандал в Сети: Ани Лорак выдвигают на премию в Украине

Власти Польши потребовали объяснений от МИД Украины

Блогер: Обама ваш нищеброд по сравнению с нашим Тодуровым

Львів наблизився до межі "сміттєвої катастрофи"

 Новости за день