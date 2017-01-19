Блогер: Обама ваш нищеброд по сравнению с нашим Тодуровым

Известный украинский блогер Павло Правый на своей странице в Fаcebook пишет о том, что после окончания президентского срока семья Барака Обамы остается в Вашингтоне. Временно, поскольку дочь 44-го президента США учится в местном университете. Для своей семьи Обама нашел большой дом площадью 760 метров и стоимостью 6,3 миллионов долларов. Однако покупать его не стал, потому что на это нет денег. Годовая зарплата президента США – 400 тысяч долларов. За 8 лет, даже на полном государственном содержании Обама мог накопить лишь 3,2 миллиона.
По словам блогера, в то же время в далекой от Америки Украине живет семья великого борца с «преступной властью», которая «убивает украинцев десятками тысяч» господина Тодурова, живет в имении, где дом имеет площадь именно 700 квадратов, как у Обамы. Только Обама земли вокруг дома не имеет.
«Киев – это вам не Вашингтон, у нас дом, а тем более, поместье с искусственным озером посреди огромного парка в несколько гектаров за какие-то жалкие 6, а то и 10 миллионов долларов не факт, что приобретешь. Нищеброд тот Обама! Бомж. Снимает какую-то халупу, в которой всего 9 спален и с двором, где газон такой, что на нем даже штрафная площадка футбольного поля не поместится – разве что вратарская. Не то, что честный наш «борец» с коррупцией в системе здравоохранения украинцев, а таких «борцов» у нас чуть больше чем тьма тьмы. Это такое исчисление было в татарской орде», – резюмировал Павло Правый.