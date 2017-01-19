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Блогер: відгородження стіною від Донбасу призведе до розірвання України

Блогер: відгородження стіною від Донбасу призведе до розірвання України
Відомий український блогер Павло Правий на своїй сторінці в соцмережі Facebook пише про те, що дехто з українців у світлі яскравого виступу нардепа Надії Савченко на підтримку вимог Володимира Путіна погодився на російську анексію Криму в обмін на шматок Донбасу, дехто почав розповідати, що треба відмовитися і від так званих «молодих республік», відгородитися від них стіною.

«Аргумент ці «дехто» мають вражаючий: зараз у нас найпатріотичніший парламент з усіх, які були – без депутатів-комуністів та депутатів-региіоналів з тамтешніх країв, а, коли повернемо окуповану частину Донбасу – нам там зразу навибирають «не патріотів», – написав Павло Правий.

Блогер підкреслює, що за логікою цих панів та панянок, треба віддати Володимиру Путіну ще й Харків, адже без одіозних нардепів Добкіна, Мураєва, Святаша, Хомутинника Верховна Рада стане ще патріотичнішою, а якщо віддати в нагрузку ще й Одесу, Миколаїв, Херсон то патріотизм парламенту піднесеться до небачених висот. «Але, хто нас розумними назве, панове, коли ми почнемо відкупатися ціною власної землі?», – резюмував блогер.
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