Блогер: відгородження стіною від Донбасу призведе до розірвання України

Відомий український блогер Павло Правий на своїй сторінці в соцмережі Facebook пише про те, що дехто з українців у світлі яскравого виступу нардепа Надії Савченко на підтримку вимог Володимира Путіна погодився на російську анексію Криму в обмін на шматок Донбасу, дехто почав розповідати, що треба відмовитися і від так званих «молодих республік», відгородитися від них стіною.
«Аргумент ці «дехто» мають вражаючий: зараз у нас найпатріотичніший парламент з усіх, які були – без депутатів-комуністів та депутатів-региіоналів з тамтешніх країв, а, коли повернемо окуповану частину Донбасу – нам там зразу навибирають «не патріотів», – написав Павло Правий.
Блогер підкреслює, що за логікою цих панів та панянок, треба віддати Володимиру Путіну ще й Харків, адже без одіозних нардепів Добкіна, Мураєва, Святаша, Хомутинника Верховна Рада стане ще патріотичнішою, а якщо віддати в нагрузку ще й Одесу, Миколаїв, Херсон то патріотизм парламенту піднесеться до небачених висот. «Але, хто нас розумними назве, панове, коли ми почнемо відкупатися ціною власної землі?», – резюмував блогер.