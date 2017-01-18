Савченко – лишь верхушка огромной кучи навоза, которая возвышается над зарослями украинской политики, – блогер

Известный украинский блогер Павло Правый на своей странице в Facebook пишет о том, что нардепа Надежду Савченко «начали потихоньку спускать в унитаз». Сначала Савченко лишили места в делегации ПАСЕ, теперь появилось представление на исключение из Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны с одновременным представлением в Генпрокуратуру о возможных антигосударственных действиях «пленницы Путина».
«Это произошло сразу после того, как госпожа Савченко открыто объявила, что поддерживает требование Путина – обменять оккупированную часть Донбасса на признания Украиной аннексии Россией Крыма. Совпадение? Не думаю. Дело в том, что инволюция Савченко от всенародной героини к путинской циновки легко просчитывается и Савченко во всей красоте этого процесса не является главной. Она лишь верхушка огромной кучи навоза, которая возвышается над зелеными зарослями украинской политики и потому она видна лучше», – написал Павло Правый.
По его словам, есть еще такие, которых блогер называет «коломойские» - люди, для которых Украина была и есть только источником и инструментом обогащения. Эти «коломойские» играли в 2014 году в патриотизм и даже показательно жертвовали сотни миллионов, закупая топливо для украинской армии. «Так, они не пустили «русский мир» в города не потому, что патриоты – потому что не договорились с «русским миром», кто должен наложить лапу на заводы-газеты-пароходы», – отметил блогер.
Есть условные «пинчуки», которые сидели тихо и не отсвечивали, наблюдая, как разваливаются их бизнес-империи из-за потерь российского рынка, но возбухать тогда они не смели. Были условные «ахметовы», которые в 2014-м пытались действовать, как в фильме «Свадьба в Малиновке», то снимали, то снова надевали буденовку в соответствии с тем, чья тачанка заскакивала на их хутор. Были условные «тодуровы», не «олигархи», но вполне успешные прохиндеи, которые неплохо жили за счет коррупции, взяточничества, кумовства. Они готовы были кричать «Слава Украине» пока им позволять подставлять рот под брызги молочка, когда серьезные дяди «доили корову».
«Это все и есть огромная куча, скрытая за свежей, приятной для глаза, зеленью. Под нежными красивыми деревьями ее почти не видно. Над верхушками возвышается лишь небольшой конус: Савченко, Медведчук, Монтян, Вилкул, Рабинович, Лещенко», – резюмировал Павло Правый.