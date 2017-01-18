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Дмитро Клюжев: лідери «Самопомочі» знову запросили Путіна в Україну

Дмитро Клюжев: лідери «Самопомочі» знову запросили Путіна в Україну
Аналітик громадянської мережі «Опора» Олександр Клюжев на своїй сторінці в соцмережі Facebook пише про те, що лідери «Самопомочі» заявляють про «державну зраду» уряду навколо плану заходів державної внутрішньої політики щодо неконтрольованих територій Донецької та Луганської області. На думку Клюжева, «патріотичний» пафос окремих політиків все більше нагадує риторику внутрішнього громадянського конфлікту.

«Коли доступ дітей до освіти, відновлення українського інформаційного простору та горизонтальний діалог із цивільним населення на окупованих територіях подається, як «примирення із терористами», то нам і ворогів не треба. Ми самостійно закріпимо концепт громадянського конфлікту власним радикальним популізмом», – написав Клюжев.

За його словами, на жаль, це вже не вперше, коли рейтинги на темі війни та миру перемагають здоровий глузд і державницьку позицію. Як приклад активіст, акцентує увагу на розгляді проектів законів про можливість компенсації та допомоги людям, у яких було зруйновано житло під час бойових дій на контрольованій державою території. «Від великих патріотів прозвучав наступний аргумент: Путін зруйнував, Путін нехай і відновлює. І знову ці патріоти не помітили, що голим популізмом вони запросили Путіна на контрольовану державою територію. Думайте іноді не лише про рейтинги, не плодіть ненависть в суспільстві», – підсумував Дмитро Клюжев.
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