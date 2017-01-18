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Блогер предложил два варианта компромисса, которые заставят Путина уйти из Донбасса

Блогер предложил два варианта компромисса, которые заставят Путина уйти из Донбасса
Вышло много публикаций политиков, дипломатов, аналитиков в украинской и мировой прессе относительно ситуации в Украине и о том, что следует делать, чтобы избежать усугублению непростой ситуации на востоке Украины. По словам украинского блогера Тараса Загороднего, если судить по российским изданиям, то у нас много чего произошло: мы уже вымерли, у нас «холодомор», все пропало, нам уже пора сдаваться и все любят Россию.

«В действительности эти разговоры идут уже около года. На западе ищут выходы из конфликта, предлагают разные формулы, потому что с Россией никто воевать не собирается. Каждая западная модель стремится к стабильности. Предложение со стороны Путина озвучено Киссинджером, занимающим пророссийскую позицию, не удивило. Это не означает, что Украине не следует принимать участие в этом торге. В противном случае за нас все решат без нас. Запад, если захочет, то заставит Украину решать вопросы так, как ему удобно», – отметил блогер.

По его словам, Виктором Пинчуком был предложен беспредельный компромисс, когда «ЛНР» и «ДНР» остается фактически оккупированной частью и Крым мы сдаем. Блогер подчеркивает, что Украина находится не в такой ситуации, как Финляндия в 1939 году, когда они потеряли 20% территории, но сохранили независимость. «Мы вполне можем и дальше торговаться. Предел компромисса – это отказ от вступления в НАТО. В таком контексте нас бы устраивал вооруженный нейтралитет – это прямое союзничество с США, которое было утверждено конгрессом, но не подписано Обамой и прямая военная помощь на перевооружение и построение армии. После инцидента со сбитым самолетом в Турции, всем понятно, что НАТО – чисто виртуальное объединение. Когда Турция стала спрашивать американцев, что им делать, то в ответ получили гробовое молчание. Тогда турки поняли, что каждый сам за себя и нужна своя армия – отметил Тарас Загородний.

По его мнению, второй компромиссный вопрос – менять виртуальное вступление в Евросоюз, которое сейчас нереально по многим причинам. Следует давить на увеличение квот поставок украинской продукции на рынки ЕС, дополнительные дотации на реформирование экономики. «Дальше – Путин уходит с Крыма и Донбасса. В этих границах Украина спокойно может торговаться в данном контексте. В первую очередь выходить из конфликта заинтересована Украина, потому что ресурсов у нас не так много. В страну с такими геополитическими рисками никакие инвесторы не придут и никакой экономики не будет. Нас это может истощить. Россия еще годик продержится, США вообще никуда не торопится и Европа тоже», – подытожил блогер.
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