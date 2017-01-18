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Блогер: Теперь ЕС и США могут предать в любой момент, поэтому надеяться нужно только на себя

Блогер: Теперь ЕС и США могут предать в любой момент, поэтому надеяться нужно только на себя
Известный украинский экономист и блогер Тарас Загородний в эфире одного из украинских телеканалов высказал свое мнение относительно обсуждаемой в украинском обществе темы возможного компромисса или замораживания конфликта на Донбассе.

По словам Тараса Загороднего, в Европе полно пророссийских сил. В Германии уже плачут, что они 17 миллиардов потеряли на санкциях с Россией, все это говорит о том, что в Европе готовы сдаваться пачками, если не вагонами. «Если бы не США, уже все бежали бы и целовались с российским монополистом «Газпромом», поэтому нужно признать, что к Европе нужно относиться без иллюзий. Европейцы будут говорить об угрозах, но при этом скажут, что у них есть рабочие места и им нужны деньги с России. Европа – это потенциальные предатели в нашем отношении. В США не признавали оккупацию Прибалтики Советским Союзом, но это не мешало торговле, поэтому нам не следует пребывать в иллюзиях и наедятся на ЕС в вопросе поддержки в противостоянии с российской агрессией на Донбассе», – прокомментировал Загородний.

По его словам, Израиль никогда не пребывал в иллюзиях, поэтому у них ядерная держава, сильная армия, мощная экономика – притом, что они постоянно воюют. «Нам нужно взрослеть и понимать, как построен мир. Я не согласен с тем, что Россия находится в худшем состоянии, чем Украина. У них резервов еще на 300 миллиардов, стоимость нефти не сильно упала, что вполне позволяет им закрывать свои затраты. Если нужно, они запустят печатный станок, а это значит, что еще год спокойно могут жить на девальвации и закачивании денег в систему», – отметил блогер.

Тарас Загородний отметил, что вечно противостояние продолжаться не может, но Вечно нет, но это в Украине недовольные люди выходят на Майдан и сносят власть, а в Росси все по-другому. Они учли уроки Советского Союза и держат ресурсы на запас. Путинская элита правильно высчитала, почему рухнул СССР. Собрать его не смогли из-за отсутствия военной силы. Тогдашние генералы не были на это способны. Они учли все уроки истории и количество спецслужб России сегодня в разы превышает СССР. Пока они готовы к переговорам – нужно торговаться, подытожил эксперт.
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