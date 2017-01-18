Bloomberg назвал худшую валюту мира по итогам 2016 года. На удивление это оказалась не гривна



Худшая



«Турков интересует украинский рынок пряжи. Так интересует, что они сюда жить переезжают. Из Турции в Украину – это же не из Запорожья в



По его словам, ответ прост - нам нечем завоевывать турецкий, кроме того, что производят заводы и холдинги олигархов.

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Горячая тема: Китай намерен помочь Украине в войне против России Худшая валюта мира в 2016 году это турецкая лира. По мнению блогера Дмитрия Вовнянко, эта деталь очень важна для Украины. Украинский рынок пряжи точно на половину составляют товары, произведенные в Турции. Есть фирмы, открытые в Украине реальными турками, которые продают изделия своей промышленности.«Турков интересует украинский рынок пряжи. Так интересует, что они сюда жить переезжают. Из Турции в Украину – это же не из Запорожья в Хмельницкий переехать. И вот тут никак не понять. У нас Майданы побеждают – у них их давят с неслыханной жестокостью. У нас пресса свободная, вплоть своевольная – у них реальная цензура. Теперь выясняется, что и валюта у них самая худшая в мире. Так почему же они к нам везут джинсы, обувь, детали для машин и еще много чего, а не наоборот? Чего они едут сюда завоевывать наш рынок, а не мы к ним – с той же целью?», – задается вопросом блогер.По его словам, ответ прост - нам нечем завоевывать турецкий, кроме того, что производят заводы и холдинги олигархов.