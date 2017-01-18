Блогер: Идейные жители Донбасса теперь имеют свою таможню, на которой за идею приходится платить денежки

Известный украинский блогер Дмитрий Вовнянко на своей странице в соцсети Facebook задается вопросом, чего не хватало в Украине не тем нашим гражданам, которые попали под оккупацию против собственной воли, а тем идейным колаборантам, которые добровольно побежали служить оккупанту «За Русь святую»?
«Может кто-то скажет, что их насильно украинизировали? Ага! Запорожцу это расскажите. Нацизма испугались? И именно поэтому побежали в страну «русских маршей», где кадыровец в Москве чувствует себя высшей расой. Их достала коррупция? Вот, как будто они не слышали о российских налоговиках с дачами на Лазурном берегу и о любовницах российских министров обороны. Однако теперь я знаю – их нервировало то, что из Донецка в Луганск можно было проехать без блок-постов и таможен. Ну, то есть, как из Киева в Харьков сейчас», – отметил Вовнянко.
По его словам, сепартисты сами на своих сайтах возмущаются не о том, что на блокпостах между бандой «ДНР» и бандой «ЛНР» берут «пошлину», а то, что «раньше брали с некоторых – теперь берут со всех». Их возмущает не то, что между Донецком и Луганском, между которыми расстояние меньше, чем между Киевом и Запорожьем, вообще собирают поборы – их волнует то, что поборы стали больше, чем были.