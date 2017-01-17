валюта
Спецтема"Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля

Березовец: мы вступаем в эпоху Дональда Трампа, эпоху законов Дикого Запада, когда каждый сам за себя

Березовец: мы вступаем в эпоху Дональда Трампа, эпоху законов Дикого Запада, когда каждый сам за себя
Известный украинский политолог Тарас Березовец на своей страниц е в Facebook пишет о том, что противоречивые и часто необоснованные заявления Дональда Трампа, сделанные в интервью немецким изданиям еще до вступления в должность президента, заставляют с особой тревогой ожидать начала его каденции в Белом доме.

Политолог подчеркивает то, чего только стоят выпады Трампа в сторону Меркель, Евросоюза и НАТО. Все это вызывает обоснованные опасения в европейских столицах, в особенности странах Восточной Европы. Готовность Трампа сократить антироссийские санкции в обмен на сокращение ядерных арсеналов, на которую Путин охотно пойдет из-за технологической отсталости и ограниченности финансовых ресурсов РФ, ставят мир на опасную грань.

«Этот год может оказаться весьма непредсказуемым, ничего нельзя исключать после избрания Трампа. В том числе победы Марин Ле Пен и ее Национального фронта и общего усиления евроскептицизма в странах ЕС – отметил Березовец.
По его словам, главная задача для украинского руководства в 2017 году сохранить управляемость, как максимум постараться сберечь уровень нынешних антироссийских санкций, сделать это будет архисложно. «Мы вступаем в эпоху Дональда Трампа, эпоху законов Дикого Запада, когда каждый сам за себя, союзы могут создаваться и разрушаться крайне быстро, в зависимости от сиюминутных интересов. Потому судьба Украины отныне и далее рассчитывать на себя и свои вооруженные силы, а также ждать изменения международной обстановки в лучшую для себя сторону», – резюмировал Тарас Березовец.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь: прогноз сбывается быстрее, чем мы думали
Важное за сутки
16 янв 2017
11369

Піонтковський: Трамп сам себе видав. Немає сумніву, що він агент Кремля

Найостанніше інтерв’ю новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа показало всьому світові, як агенти Кремля можуть самі себе видавати. Наступник Обами з усіх сил «намагається виконати

17 янв 2017
7544

Существует законный способ отстранить Трампа от власти, не объявляя импичмент - СМИ

На сайте издания «Independent» была размещена статья, автор которой заявляет, что существует законный, и главное, быстрый способ устранить «сумасшедшего президента США от власти», и это не импичмент,

16 янв 2017
6931

Число конгрессменов, бойкотирующих инаугурацию Трампа, стремительно растет

ВВС пишет, что число представителей Конгресса США, являющихся членами Демократической партии США, которые намерены бойкотировать инаугурацию Дональда Трампа, стремительно растет. На сегодняшний день

Последние новости

Не дамо урядовим даунам зіпсувати майбутнє - Ляшко

Украинские производители увеличили экспорт сои в Египет в восемь раз

У МЗС РФ шаленіють від позову України до суду ООН: Немає доказів!

Авторынок Украины лидирует по темпам роста в Европе

Плотницький заявив, що готовий до розмови з Савченко

Ложкин: По объемам экспорта и импорта в Украину Китай на втором месте

Путін захищає Трампа: Гірші за повій

Футболист сборной Украины продолжит карьеру в России

Романенко предупредил о новой провокации Кремля

Президент Украины договорился о встрече с избранным президентом США

Гройсман пообещал в кратчайшие сроки назначить министра здравоохранения

Березовец: мы вступаем в эпоху Дональда Трампа, эпоху законов Дикого Запада, когда каждый сам за себя

Аваков заявив, що Україна поверне контроль над кордоном з РФ за 2 тижні (ВІДЕО)

Портников: лучше Путин будет пить шампанское с российскими «силовиками», чем с Трампом

Китай сприятиме підтримці України у боротьбі з агресією Росії

Ученые нашли «плюсы» в высоком кровяном давлении

Нацбанк обіцяє стабілізувати гривню - Гройсман

Джастина Трюдо обвиняют в нарушении этических норм из-за отпуска на Багамах

Яценюк: заяви Ле Пен про «російський» Крим – це виклик усій Європі

В Крыму снова начали расти цены

 Новости за день