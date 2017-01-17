Березовец: мы вступаем в эпоху Дональда Трампа, эпоху законов Дикого Запада, когда каждый сам за себя

Известный украинский политолог Тарас Березовец на своей страниц е в Facebook пишет о том, что противоречивые и часто необоснованные заявления Дональда Трампа, сделанные в интервью немецким изданиям еще до вступления в должность президента, заставляют с особой тревогой ожидать начала его каденции в Белом доме.
Политолог подчеркивает то, чего только стоят выпады Трампа в сторону Меркель, Евросоюза и НАТО. Все это вызывает обоснованные опасения в европейских столицах, в особенности странах Восточной Европы. Готовность Трампа сократить антироссийские санкции в обмен на сокращение ядерных арсеналов, на которую Путин охотно пойдет из-за технологической отсталости и ограниченности финансовых ресурсов РФ, ставят мир на опасную грань.
«Этот год может оказаться весьма непредсказуемым, ничего нельзя исключать после избрания Трампа. В том числе победы Марин Ле Пен и ее Национального фронта и общего усиления евроскептицизма в странах ЕС – отметил Березовец.
По его словам, главная задача для украинского руководства в 2017 году сохранить управляемость, как максимум постараться сберечь уровень нынешних антироссийских санкций, сделать это будет архисложно. «Мы вступаем в эпоху Дональда Трампа, эпоху законов Дикого Запада, когда каждый сам за себя, союзы могут создаваться и разрушаться крайне быстро, в зависимости от сиюминутных интересов. Потому судьба Украины отныне и далее рассчитывать на себя и свои вооруженные силы, а также ждать изменения международной обстановки в лучшую для себя сторону», – резюмировал Тарас Березовец.