Блогер: украинские СМИ получают от Москвы не 1, не 5 и даже не 10 миллионов долларов ежегодно

Известный украинский блогер Павло Правый на своей странице в Facebook пишет о том, что после того, как телеканал «СТБ» на всю страну продемонстрировал передачу производства российского телеканала «ТНТ» «Битва экстрасенсов» с террористами «ЛНР» в главных ролях, извинения главы правления канала СТБ Владимира Бородянского прозвучали совсем неубедительно.
«Господин Бородянский думает, что нам неизвестно, что такое редакционная политика и кто ее утверждает? Он думает, что мы забыли о биографии самого господина Бородянского: коммерческий директор газеты «Московский комсомолец в Украине», а затем – руководитель отдела по управлению медиа-активами «Альфа-банка». Он думает, нам неизвестно, что канал «ТНТ» принадлежит «ГазпромМедиахолдингу?», – отметил Павло Правый.
Блогер подчеркивает, что то, чего большинство украинцев не знают так это то, что существует ряд украинских телеканалов, которым платят из Москвы за размещение российского информационного продукта, не каналы платят владельцам информпродукта, а наоборот! Это не один, не 5 и даже не 10 миллионов долларов ежегодно!
«Ключевой вопрос к директору «СТБ»: брали или не брали? Что самое интересное, некоторым телекомпаниям из Москвы платят за определенную направленность в информационной политике. О, нет, там не настолько глупые чтобы заказывать прославления Путина и «Русского мира», все гораздо тоньше: новости некоторых телеканалов должны состоять только из негативных сюжетов: коррупция, насилие, кровь, бесконечные похороны бойцов АТО, предсказания дефолта, инфляции, что заканчивается газ и тому подобное», – отметил блогер.
По его словам, украинцы должны постоянно находиться в психологической яме. Негативное мировосприятие автоматически переходит в негативное восприятие собственного государства, в пессимизм, уныние, отчаяние, а господин Бородянский пообещал освободить пару журналистов, издавна такие действия известны, как поиск козлов отпущения.