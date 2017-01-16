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Эксперт о согласительном совете ВР: Тимошенко не пришла, а Ляшко и компания не удивили

Эксперт о согласительном совете ВР: Тимошенко не пришла, а Ляшко и компания не удивили
По словам политического эксперта Тараса Черновила, согласительный совет ВРУ прошел довольно скучно. Тимошенко не пришла – скандала не произошло, немного позабавил всех Олег Ляшко. С цирковым искусством в стране, говорят, кризис, но посмотрев на выступление Ляшко согласиться с этим нельзя. Ляшко даже усидеть не смог, выступал стоя, но помимо хорошо подготовленного актерского монолога за что-то зацепиться трудно.

По словам эксперта, Игорь Грынив от БПП привычно говорил лишь о пожеланиях относительно законопроектов. Отдельная тема, наверное, сотое упоминание о голосовании постановления о закреплении доизбранных депутатов по комитетам. «Это уже превратилось в какую-то песочницу, даже не в детском садике, а где-то в дурдоме», – отметил Черновил.

Максим Бурбак от Народного Фронта традиционно вспомнил об основных пропагандистских козырях партии в контексте законопроектов, но здесь без проблем, законы все-таки нужны, а еще не менее традиционно привлек к теме Яценюка. «Мы думали, что Байден прилетал встретиться с президентом, пообщаться с Гройсманом, донести какие-то месседжи... Ошибались, наивные, он прилетел, чтобы поддержать Арсения Петровича. Я понимаю, что Яценюку хочется услышать приятные слова в свой адрес, но технологически это полная глупость. Он еще не вышел из зоны психологического отторжения, ему бы мелькать лишь в небольших сообщениях, как он летает по миру и призывает поддержать Украину, но просто без видеоряда», – отметил Черновил.

Олег Березюк от «Самопомощи», как хороший психиатр порадовал нас парадоксами: «В пьяном угаре бюджетной ночи было ликвидировано налоговую милицию, это было правильное решение». По словам эксперта, несмотря на кучу традиционных фраз про «преступную власть» господин Березюк сообщил, что готов в большинстве вопросов эту «преступную власть» поддерживать, в том числе в вопросах финансовой полиции и медицинской реформы.

«Андрей Кожемякин, который вместо Тимошенко представлял «Батькивщину», был конструктивным и аполитичным. Поэтому лишь висит в воздухе вопрос: Тимошенко заболела и чисто физически потеряла голос, а ее заместитель просто не захотел позориться или, может, это какая-то новая тенденция?», – задается вопросом эксперт.

Виталий Хомутынник от «Возрождения» боролся за «обездоленный народ» и против Гонтаревой. Юрий Бойко от «Оппоблока» боролся за «обездоленный народ» и против принятого в декабре бюджета. Представитель от «Воли народа» Ярослав Москаленко боролся за «обездоленный народ» и за ускорение объединения территориальных общин, что само по себе уже конструктивно.

«Вот примерно такие общие впечатления от согласительного совета, который был спокойным и нескандальным, но оставил пару существенных политических вопросов», – резюмировал Тарас Черновил.
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