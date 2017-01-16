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Дипломат про візит Байдена: махати крилами вслід диким гусям, що відлетіли у вирій, можуть і домашні гуси, і кури

Дипломат про візит Байдена: махати крилами вслід диким гусям, що відлетіли у вирій, можуть і домашні гуси, і кури
Як передає replyua.net, відомий український дипломат Богдан Яременко на своїй сторінці в соцмережі Facebook символічно прокоментував візит віце-президента США Джо Байдена в Україну.

«Немає жодних проблем з візитом Джо Байдена в українську столицю. Я про це сказав ще в вересні 2014 року після анонсу візиту Петра Порошенка до США, а пізніше кілька разів повторював, аж поки не обридло. Зовнішня політика України за невеликим винятком так і не змогла піднятися над рівнем політичного туризму», – написав Богдан Яременко. Він наголошує на тому, що, на привеликий жаль, більшість зустрічей українських дипломатів створюють лише гарну картинку для ЗМІ, а насправді не несуть ніякого практичного сенсу.

За його словами, українська влада «тиняється світом», і не проти, коли до нас на пару годин заскочить друг. Ніяк не можуть зрозуміти наші горе-дипломати, що важливими можуть бути лише ті символічні жести, які відображають реальність чи наміри. «На разі ж помітно лише те, що махати крилами вслід диким гусям, що відлетіли у вирій, можуть і домашні гуси, і кури», – резюмував дипломат.
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